Bon plan Realme GT Master : très bon prix sur le smartphone avec la montre Watch 2 Pro

Le Realme GT Master fait l'objet d'une offre intéressante chez Electro Dépôt. Actuellement, le smartphone 5G qui est vendu sous forme de pack avec la montre Watch 2 Pro passe sous les 330 euros grâce à une offre de remboursement. Tous les détails de ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

En ce début du mois de décembre 2021, l'enseigne Électro Dépôt donne la possibilité à ses clients de se procurer un pack Realme à un bon prix. En effet, le pack composé du smartphone Realme GT Master et de la montre connectée Realme Watch 2 Pro est au prix de revient de 329,98 euros au lieu de 379,98 euros. La réduction de 50 euros s'effectue par l'intermédiaire d'une offre de remboursement valable jusqu'au 3 janvier 2022 (voir conditions de l'ODR).

Du côté de ses points forts, le Realme GT Master est un smartphone doté d'un écran Super AMOLED de 6,43 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il embarque également un processeur Qualcomm Snapdragon 778, une mémoire vive de 6 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go, une batterie de 4300 mAh compatible avec la SuperDart Charge et le système d'exploitation Android associé à une surcouche realme UI. Pour la photo/vidéo, on retrouve un triple capteur principal de 64 + 8 + 2 MP et un capteur frontal de 32 MP. Quant à la Watch 2 Pro, il s'agit d'une montre connectée qui est essentiellement équipée d'un écran LCD de 1,75 pouce, de différents capteurs, du Bluetooth 5.0, du GPS et d'une batterie de 390 mAh lui permettant d'être autonome pendant 2 semaines.