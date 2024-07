Pour la dernière ligne droite des soldes d'été 2024, profitez d'un bon plan à saisir sur la boutique en ligne officielle de Xiaomi. Pendant quelques jours encore, le store offre une montre Redmi Watch 3 Active pour l'achat du POCO F6 Pro.

Jusqu'au mardi 23 juillet prochain, à l'occasion des soldes d'été 2024, le store officiel Xiaomi permet à ses clients de s'offrir le POCO F6 Pro à 479,90 euros au lieu de 581,90 euros. En plus de la remise immédiate de plus de 100 euros, la marque offre une montre connectée Redmi Watch 3 Active d'une valeur de 49,99 euros. Cela représente donc une économie totale de 150 euros.

Une montre connectée Redmi offerte pour l'achat du POCO F6 Pro

Lancé en même temps que le POCO F6 au printemps 2024, le POCO F6 Pro dispose d'un écran Flow AMOLED DotDisplay WQHD+ de 6,67 pouces avec une définition de 3200 x 1440 pixels, une résolution de 526 ppp et un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. Le smartphone associé à l'offre Xiaomi embarque également le processeur Snapdragon 8 Gen 2, une mémoire vive de 12 Go de RAM, un espace de stockage non extensible de 256 Go, le système d'exploitation mobile Xiaomi HyperOS et une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide à 120 W.

De son côté, l'APN est composé d'une caméra principale de 50 MP, d'un objectif ultra grand-angle de 8 MP, d'un objectif macro de 2 MP et d'une caméra frontale de 16 MP. Pour la connectivité, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le GPS, la norme Wi-Fi 7, le port USB-C, le NFC, le capteur d'empreintes digitales intégré à l'écran et le déverrouillage par reconnaissance faciale via l'IA sont de la partie.

Et pour en revenir à la Redmi Watch 3 Active, il s'agit d'une montre qui intègre un écran tactile LCD couleur de 1,83 pouce avec une définition de 240 x 280 pixels. L'objet connecté possède divers capteurs comme l'accéléromètre, le gyroscope et la boussole. Compatible avec la technologie sans fil Bluetooth 5.3, la montre de Xiaomi est résistante à l'eau grâce à l'indice 5ATM, inclut une analyse détaillée de 100 activités et peut être utilisée pendant une durée maximale de 12 jours par l'intermédiaire de sa batterie rechargeable de 289 mAh.