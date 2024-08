Le modèle 2024 du MacBook Air est en baisse de prix chez Cdiscount. Actuellement, l'ordinateur portable Apple bénéficie d'une réduction de 200 euros par rapport à son tarif d'origine.

La dernière version du MacBook Air est à l'honneur sur le site Cdiscount. En ce moment, le marchand français propose à ses clients de se procurer l'Apple MacBook Air 2024 au prix de 1099 euros au lieu de 1299 euros. La réduction de 200 euros est effectuée automatiquement et l'offre promotionnelle concerne quatre coloris de l'ordinateur portable de la marque à la Pomme. Pour information, aucuns frais de port ne sont appliqués si la livraison standard en point relais est choisie.

Lancé en mars 2024 et considéré comme le plus puissant des ultraportables, le MacBook Air associé à l'offre Cdiscount embarque un écran Liquid Retina rétroéclairé par LED de 13,6 pouces avec la technologie IPS, une résolution de 2560 x 1664 pixels à 224 pixels par pouce, une luminosité de 500 nits, la prise en charge d’un milliard de couleurs et une large gamme de couleurs (P3).

L'ordinateur portable de la firme de Cupertino dispose également d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go en SSD, d'une batterie lithium‑polymère de 52,6 Wh lui assurant une autonomie maximale de 18 heures, du Wifi 802.11 ax 6E, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, d'un port de charge MagSafe 3, d'une prise casque 3,5 mm et de deux ports Thunderbolt/USB 4.