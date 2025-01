LG OLED B4 : économisez près de 400 € sur la TV 4K UHD (120 Hz, HDR10, Dolby Atmos & Vision,…)

La TV LG OLED B4 bénéficie d'une superbe promotion durant quelques heures ! Le site Rakuten vous donne la possibilité d'économiser près de 400 euros sur l'achat du téléviseur 4K UHD de la marque asiatique.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Ce mercredi 29 janvier 2025, Rakuten profite de la période des soldes d'hiver pour proposer une remise de 30 euros pour tout achat supérieur à 299 euros. Parmi les nombreux produits éligibles à l'opération commerciale, on peut trouver la TV LG OLED B4 sur la boutique officielle Boulanger.

Affiché au prix conseillé de 1190 euros, le téléviseur voit son tarif diminuer à 844,40 euros grâce à une double réduction : une remise immédiate de plus de 25 % de la part du Rakuten et une autre remise avec le code RAKUTEN30. Pour information, les membres du ClubR Rakuten obtiendront un cashback de 42,22 euros. En prenant en compte ce bonus tarifaire, la TV signée LG est alors au prix de revient de 802,18 euros.

La TV LG OLED B4 est à prix canon pour les soldes d'hiver 2025

À propos des points forts de la TV, la LG OLED B4 55″ associée au bon plan Rakuten (référence OLED55B46LA) est un téléviseur doté d'un écran OLED de 139 cm de diagonale, une dalle de 120 Hz et une résolution 4K Ultra HD de 3840 x 2160 pixels. L'appareil dispose également d'un processeur 4K IA α8, du Cinema HDR (Dolby Vision, HLG, HDR10 Pro) et des modes Picture Pro/Brightness/Upscaling avec IA.

Parfaite pour les gamers, la TV LG OLED B4 embarque quatre connecteurs HDMI 2.1 avec prise en charge 4K/120fps, les fonctions VRR et ALLM, l’AMD FreeSync Premium ou bien encore une compatibilité G-Sync. Fonctionnant sous le système webOS 24, la LG OLED55B46LA vous permet d'accéder à des services de streaming comme LG Channels et NVIDIA GeForce Now.

La partie réseau est assurée par la présence du Wi-Fi ac/b/g/n, du Bluetooth 5.1, de l'AirPlay 2, du Smart TV, du 360 VR, du Miracast et de l'Ethernet. Enfin, les futurs utilisateurs du téléviseur pourront profiter d'un système sonore 2.0 de 40 Watts, du Dolby Atmos, de l'AI Sound Pro 9.1.2 ou du Clear Voice Pro.