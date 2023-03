Le pack Google Pixel 6a + Chromecast HD revient à 239 € chez Fnac

Un pack contenant deux produits high-tech conçus par Google devient accessible grâce à un bon plan en provenance du site Fnac. Actuellement, le pack incluant le Pixel 6a et le Chromecast HD revient à 239 euros par l'intermédiaire d'un bonus de reprise.

Après le pack Samsung Galaxy S22 + Galaxy Buds 2 Pro chez Boulanger, c'est au tour d'un pack Google d'être à un prix intéressant sur le site Fnac. Au cours d'une offre à durée indéterminée, le pack Google constitué du smartphone Pixel 6a et du Chromecast HD avec Google TV est à 339 euros. Le tarif du pack peut atteindre un prix de revient de 239 euros grâce au bonus de reprise de 100 euros suggéré par Fnac (pour toute reprise valorisée ou non d’un smartphone en plus de sa valeur de reprise). Pour information, le bonus de 100 euros se présente sous la forme d’un code de réduction valable pendant une durée limitée.

Pour rappel, le Google Pixel 6a est doté d'un écran AMOLED de 6,13 pouces avec une résolution en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu'à 60 Hz. Le smartphone dispose également d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage interne non extensible de 128 Go, du processeur Google Tensor, d'une batterie d'une capacité de 4410 mAh et du système d'exploitation mobile Android.

Pour l'APN, on retrouve un objectif grand angle de 12 MP, un objectif ultra grand angle de 12 MP et une caméra frontale de 8 MP. De son côté, la connectique se compose de la norme Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2, le NFC, de l'USB Type-C et du GPS. Besoin d'en savoir plus ? Voici notre article associé au test du Google Pixel 6a.