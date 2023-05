Bon plan écran PC gaming : le Samsung Odyssey G3 27″ est à 189 €

Un écran PC de type gaming et de la marque Samsung est proposé en vente flash sur le site Amazon. Au cours d'une offre à durée indéterminée, le moniteur Odyssey G3 de 27 pouces est vendu sous les 190 euros, ou plus exactement à 189 euros.

En effet, l'écran PC Samsung Odyssey G3 27″ dédié au gaming (référence S27AG320NU) est vendu par Amazon au prix de 189 euros au lieu de 257,99 euros. Cela fait une remise immédiate de près de 70 euros par rapport au dernier tarif constaté avant la réduction. Pour information, le produit est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

Disponible dans un coloris noir, le Samsung Odyssey G3 est un moniteur LED de 27 pouces qui dispose d'une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels et d'une dalle VA. Doté d'un design fin sur trois côtés pour une installation multi-écran confortable, l'appareil est équipé de l'AMD FreeSync Premium, d'un affichage fluide avec un temps de réponse de 1 ms, d'un rapport de contraste de 3000:1, d'un angle de vue de 178 degrés, d'une luminosité de 250 cd/m², et d'un taux de rafraîchissement maximal de 165 Hz. On retrouvera enfin un port HDMI 1.4, un DisplayPort 1.2, le mode Eye Saver et la technologie Flicker Free