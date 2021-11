Prixtel : un forfait mobile avec 10Go à moins de 5€ par mois c’est possible !

Chez Prixtel, vous pouvez profiter d’un forfait mobile avec 10Go d’Internet mobile pour moins de 5€ par mois, sans engagement ! Retrouvez les détails de l’offre ci-dessous.

Découvrir toutes les offres mobile Prixtel

Alerte bon plan chez Prixtel ! Jusqu’au 9 novembre prochain, l’opérateur vous propose en effet une offre exceptionnelle : un forfait avec 10Go d’Internet mobile par mois pour moins de 5€ par mois.

Le forfait Prixtel Le petit inclut les appels illimités en France métropolitaine et depuis l’Union européenne et les DOM, ainsi que 10Go d’Internet mobile pour voyager en Europe.

Pour l’Internet mobile en France, vous pouvez adapter votre consommation à votre budget. Le petit forfait fonctionne en effet par paliers :

De 0 à 10Go, vous payez 4,99€/mois pendant 1 an, puis 9,99€/mois.

De 10Go à 20Go, vous payez 7,99€/mois pendant 1 an, puis 12,99€/mois.

De 20Go à 30Go, vous payez 9,99€/mois pendant 1 an, puis 14,99€/mois.

Prixtel : le réseau de SFR et des forfaits neutres en CO2

Prixtel est un MVNO, il ne possède donc pas d’antennes 3G/4G/5G et doit louer les antennes d’un autre opérateur pour ses abonnés. Les clients Prixtel profitent ainsi du réseau 4G ou 5G de SFR. Celui-ci couvre 99,7% de la population française en 4G/4G+ et plus de 450 communes en 5G. Les débits vont jusqu’à 500 Mbit/S en 4G+ et 2Gbit/s en 5G.

Autre particularité de Prixtel : depuis sa création, l’opérateur a décidé de s’engager pour la protection de l’environnement en compensant les émissions de CO2 entraînées par ses forfaits mobiles par la plantation d’arbres dans les forêts françaises. Ainsi, sur l’année comptable 2019/2020, Prixtel a planté 8000 arbres, soit 20 hectares de forêts, pour compenser 1000 tonnes de CO2.

En 2020/2021, l’opérateur a décidé de changer sa manière de s’engager pour l’environnement. Pour compenser 1500 tonnes de CO2, Prixtel s’est ainsi engagée avec la FCAA (France Carbon Agri Association) à financer les réductions d’émissions carbone des agriculteurs français.

Prixtel propose également un forfait Le grand avec de 60Go à 100Go d’Internet mobile à partir de 6,99€/mois et un forfait Le géant avec de 100Go à 160Go d’Internet mobile à partir de 9,99€/mois. Pour en savoir plus sur les offres de l’opérateur, rendez-vous dès maintenant sur le site de Prixtel.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Prixtel.