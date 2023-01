Bon plan disque dur externe : le WD Elements 2 To est à 59,99 €

Belle offre à saisir sur le site Cdiscount à propos d'un bon disque dur externe ! En ce moment, le WD Elements d'une capacité de 2 To est vendu sous les 60 euros par le célèbre site e-commerce français.

Après la carte microSDXC SanDisk 256 Go pour Switch, c'est au tour d'une autre solution de stockage de faire l'objet d'un bon plan intéressant à saisir dès maintenant.

Cette fois-ci, le disque dur externe WD Elements d'une capacité de 2 To est vendu par le site Cdiscount au prix de 59,99 euros. Pour information, aucuns frais de port ne sont demandés dans le cas d'une livraison en point relais et l'achat du produit donne droit à un accès gratuit de 4 mois au service Deezer Premium.

D'un poids de 230 grammes, le WD Elements 2 To signé Western Digital (référence WDBU6Y0020BBK-WESN) est un disque dur conçu pour être utilisé essentiellement sur Windows. Disponible dans un coloris noir, l'accessoire est fourni avec un câble USB 3.0 et un guide de démarrage rapide. Pour utiliser l'appareil, il suffit de le brancher à un port USB pour commencer à enregistrer vos photos, vos musiques, vos vidéos et vos fichiers. Enfin, le disque dur externe WD Elements 2 To affiche des dimensions de 110.5 mm x 82 mm x 15 mm.