37,99 €, c’est le prix de la carte microSD SanDisk 256 Go pour Switch

À la recherche d'une carte microSD pour augmenter l'espace de stockage de votre Switch ? Chez Amazon, la carte microSD SanDisk de 256 Go à l'effigie de la console Nintendo est à moins de 38 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

La Nintendo Switch et le modèle OLED de la Switch disposent respectivement de 32 Go et de 64 Go d'espace de stockage. Pour augmenter la mémoire de la console, il faut savoir qu'il existe un slot qui permet d'accueillir une carte microSD afin de sauvegarder, entre autres, des jeux numériques.

Sur Amazon, la carte SanDisk d'une capacité de 256 Go (produit sous licence Nintendo) est vendue à 37,99 euros ; soit près de 3 euros moins cher par rapport au dernier prix constaté sur le site e-commerce. Pour information, la livraison du produit est gratuite à domicile et la carte microSD possède une garantie à vie.

Proposée dans un coloris jaune, la carte microSDXC de SanDisk (référence SDSQXAO-256G-GNCZN) embarque une vitesse de lecture de 100 Mo/s et une vitesse d’écriture de 90 Mo/s. Idéale pour stocker de nombreux jeux et conçue pour être emmenée partout, la carte mémoire permet de sauvegarder des captures et des enregistrements d’écran. Le petit accessoire affiche des dimensions de 11 x 15 x 1 millimètres.