Abonnement Fibre : profitez d’un Internet très haut débit chez SFR pour 20 € / mois

Votre logement est éligible à la Fibre optique et vous souhaitez souscrire à une offre Internet très haut débit ? Pendant une durée limitée, SFR vous permet de bénéficier d'un abonnement Fibre pour 20 euros par mois. Tous les détails de ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

Jusqu'au lundi 9 mai 2022, vous avez la possibilité de souscrire à un abonnement Internet très haut débit avec la Fibre pour 20 € / mois pendant deux ans, via l'offre Box 7 de chez SFR. Au terme de la période des 24 mois, l’abonnement mensuel passera à 38 euros. Pour information, cette offre s'inscrit dans le cadre d'une réserve d’éligibilité technique et géographique et d'un raccordement effectif du domicile.

L'offre Fibre SFR Box 7 de l'opérateur au carré rouge comporte un Internet haut débit avec une vitesse de téléchargement jusqu’à 500 Mbit/s en débit descendant (download) et ascendant (upload) par l'intermédiaire du Wifi 5, des appels illimités vers les téléphones fixes en France et vers 100 destinations. Grâce au décodeur Plus fourni, il sera possible de profiter de plus de 160 chaînes et services de télévision avec image 4K, d'un disque dur numérique avec une capacité de stockage de 8h pour des enregistrements, d'une télécommande vocale et d'un lecteur de carte SD.

Du côté du Cloud, SFR met à disposition un espace de stockage de 10 Go pour y sauvegarder des documents en tous genres. Pour terminer, il faut savoir que des frais de mise en service pour tout nouvel abonnement seront appliqués au prix de 49 euros (prélèvement effectué sur la première facture).