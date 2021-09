La BMW i4 profite d’une intégration inégalée d’Apple CarPlay

BMW a présenté iDrive 8, la nouvelle version de l’ordinateur de bord de ses voitures. Celle-ci profite d’une intégration poussée d’Apple CarPlay permettant d’accéder à de nombreuses applications, dont Siri et Apple Plans. La BMW i4, la berline 100 % présentée au printemps 2021, sera la première à en profiter.

En mars 2021, nous rapportions dans nos colonnes le lancement de la BMW i4, nouvelle berline 100 % électrique de la marque allemande. Elle est équipée d’un moteur offrant une puissance de 523 chevaux et offrant une autonomie WLTP de 590 kilomètres. Parmi ses caractéristiques principales, nous retrouvons une très belle accélération, la BMW i4 passant de 0 à 100 km/h en 4 secondes seulement avec certaines versions.

Lors de son officialisation en début d’année, BMW n’avait pas été généreux sur les détails de la fiche technique de cette nouvelle voiture. La marque avait également fait l’impasse sur l’intérieur, la connectivité et l’ordinateur de bord. Cette semaine BMW a publié sur YouTube une vidéo d’une dizaine de minutes qui dévoile davantage d’informations sur le design de la voiture, les technologies embarquées et, surtout, l’ordinateur de bord. Vous pouvez retrouver la vidéo en fin de cet article.

La BMW i4 est la première voiture à bénéficier d'une forte intégration à CarPlay

Cet ordinateur de bord se concrétise par un superbe écran incurvé qui regroupe l’ensemble des informations essentielles à la conduite, ainsi que le système d’infotainment. L’i4 est équipée de la dernière version du système iDrive de BMW, numérotée 8. La particularité de ce système est d’être compatible avec CarPlay, le système d’Apple pour les automobiles. Une version qui sera entièrement intégrée à l’électronique embarquée.

Cela veut dire que vous pouvez non seulement accéder à vos données et aux applications courantes, mais elles fonctionneront mieux. Le meilleur exemple proposé par BMW est Apple Plans. Non seulement vous pouvez calculer un itinéraire, mais vous pouvez aussi afficher les étapes de navigation via le HUD (Head Up Display). Cette intégration est une première pour CarPlay.

Le fait que cela soit une voiture de BMW qui bénéficie pour la première fois d’une forte intégration de CarPlay n’est pas étonnant. Le constructeur allemand supporte régulièrement les innovations technologiques d’Apple. Nous en voulons pour preuve, par exemple, le support de la clé virtuelle, présentée par la firme de Cupertino en 2020, en marge d’iOS 14. La première voiture compatible est la BMW Series 5.