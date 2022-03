BMW iX1 : le prochain SUV compact 100% électrique se dévoile

BMW vient de dévoiler les premières informations officielles concernant un nouveau véhicule électrique de type SUV qui sera dévoilé au cours du second trimestre de cette année, le iX1.

BMW a un calendrier de lancement assez chargé cette année en ce qui concerne les véhicules électriques. Le constructeur automobile allemand dévoilera le mois prochain au Salon de l'auto de New York 2022 une nouvelle berline électrique haut de gamme i7 basée sur la Série 7 de nouvelle génération, mais BMW prépare l’arrivée d’un nouveau véhicule SUV compact à la fin de l’année.

La i3 n'étant plus produite, la prochaine i4 sera le véhicule électrique le moins cher de BMW. Cependant, celle-ci est affichée à près de 60 000 euros, ce qui ne la place pas parmi les voitures les moins chères du marché. BMW compte bien résoudre ce problème grâce à son nouveau SUV compact iX1 en fin d’année, qui s’annonce plus abordable.

Quelle autonomie pour le iX1 de BMW ?

Contrairement à l'iX entièrement électrique, qui a un design assez unique, l'iX1 a un design plus familial. BMW a dévoilé une première image de son prochain véhicule iX1. La silhouette de l'iX1 montre des phares agressifs avec des LED angulaires, une grande calandre connectée en son centre, et des prises d'air verticales dans le pare-chocs, soulignées en bleu. On s’attend à ce que le design extérieur de la BMW iX1 ne soit pas très différent de celui de la BMW X3 et de l'iX3.

On sait également que le iX1 sera doté d'un tableau de bord numérique avec un écran incurvé et le système d'exploitation 8. BMW décrit l'iX1 comme étant « spacieuse, mais compacte », confirmant ainsi les rumeurs concernant l'augmentation de l'espace de l'habitacle par rapport au X1 actuel.

Sur le site Web de BMW, une autonomie au cycle WLTP de 413 à 438 kilomètres est mentionnée en tant que « valeurs prévisionnelles basées sur l'état actuel du développement du véhicule ». La consommation WLTP est de 17,3 à 18,4 kWh/100 km. En comparaison, une Tesla Model Y Grande Autonomie à 62 990 euros propose une autonomie de 533 km selon le cycle WLTP. On s’attend néanmoins à ce que le prochain BMW iX1 soit proposé à un tarif inférieur, malgré la pénurie de puces et de matières premières qui tirent actuellement les prix des voitures électriques vers le haut.

Source : BMW