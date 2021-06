BMW i4 2022 : le constructeur présente deux nouveaux modèles à partir de 46 000€

BMW a dévoilé l’i4 eDrive40 et i4 M50, deux nouveaux modèles de sa voiture électrique qui arriveront sur le marché l’année prochaine. La première version dispose d’une autonomie de 482 km, tandis que la seconde peut rouler pendant 394 km. Elles coûtent respectivement 46 100 € et 54 700 €.

BMW a diffusé un set conséquent de photos de ses nouvelles i4, prévues pour l’année prochaine, ainsi que de nombreux détails sur leur fiche technique. 2 ans après la sortie de la première version, le constructeur allemand s’apprête donc à renouveler l’expérience avec deux modèles inédits : la eDrive40 et la M50.

Elles ont chacune quelques similarités. Elles embarquent notamment une batterie de 83,9 kW (dont 81,5 kW utilisables d’après BMW), compatibles avec la charge 200 kW. Celle-ci peut passer de 10 % à 81 % en 31 minutes. Pas mauvais, donc, mais moins bon que certaines de ses concurrentes, comme l’Aurdi E-Tron GT qui affiche de meilleurs résultats.

Un ou deux moteurs, faites votre choix

La différence majeure entre les deux modèles se trouve sous le capot. L’i4 eDrive40 dispose d’un seul moteur de 335 chevaux. Elle passe de 0 à 100 km/h en 5,7 secondes avec une vitesse maximale de 190 km/h. L’i4 M50, en revanche, est équipée de deux moteurs de 255 et 308 chevaux. Elle monte à 100 km/h en 3,9 secondes et peut atteindre 225 km/h. Toutefois, ce double de moteur influe sur son autonomie, qui n’est que de 394 km, contre 482 km pour sa voisine de gamme.

Toutefois, elle bénéficie de plusieurs avantages sur cette dernière. Suspensions ajustables électroniquement, freins M Sport et de plus grandes barres antiroulis sont tous de la partie. La conduite assistée inclue quant à elle des alertes de collisions et de déviations de la trajectoire, le stationnement automatique et un régulateur de vitesse aisément configurable. Petit bonus pour les aficionados : Hans Zimmer a composé un certain nombre de sons pour la voiture.

La BMW i4 eDrive40 sera disponible à partir de 56 395 dollars (46 100 €), tandis que la i4 M50 sera commercialisée à 66 895 dollars (54 700 €). Il faudra compter 814 € de frais de port en incluant les taxes. Elles seront toutes deux lancées au cours du premier trimestre de 2022.

