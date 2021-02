Bluestacks 5 est bientôt disponible en bêta mais n’émule toujours qu’Android 7

Bluestacks 5 est dans les cartons. La bêta sera disponible courant février, mais déçoit toutefois ceux qui ont déjà pu mettre la main dessus. En effet, malgré une toute nouvelle version, le logiciel ne parvient toujours qu'à émuler Android 7, sorti en 2016.

S'il est désormais possible d'utiliser ses applications Android sur Windows 10 à condition d'avoir un smartphone Samsung, il existe une solution toute donnée pour les autres appareils : les émulateurs. Le plus populaire d'entre eux est sans aucun Bluestacks, dont la gratuité et les performances remarquables en ont rapidement fait une référence dans le domaine. En ce mois de février 2021, le logiciel s'apprête à déployer sa 5e version.

La compagnie à l'origine promet ainsi “un temps de configuration 40% plus rapide et 40% en moins d'utilisation de RAM”. Des statistiques qui font rêver, comparées au bémol majeur de Bluestacks 5.0 : l'émulateur prend en charge la même version d'Android que son prédécesseur, à savoir Android 7. Cela avait encore du sens en 2018, lors de la sortie de Bluestacks 4, car la version Nougat du système d'exploitation a quant à elle été déployée en 2016. Dorénavant, les utilisateurs risquent de faire face à quelques soucis de stabilité, voir l'incapacité d'installer certaines applications.

Bluestacks 5 se contente d'Android 7

Bluestacks n'est pas le seul à émuler Android Nougat quelque peu ancienne. En effet, il s'agit de la version la plus récente du système d'exploitation disponible sur émulateur. Néanmoins, ce n'est qu'une question de temps avant que le logiciel ne devienne obsolète, à moins qu'il parvienne à se procurer une version plus récente d'Android.

Sur son site, Bluestacks fait les yeux doux aux gamers, auxquels son application s'adresse tout particulièrement. En effet, de nombreux jeux sont disponibles via le Play Store, notamment le très populaire Among Us, ou encore Fortnite. L'émulateur s'avère être un très bon moyen de profiter de ces titres si l'on ne possède pas la configuration ou le setup nécessaire pour y jouer.

Toutefois, nul besoin d'être un accroc de la manette pour y trouver son compte dans Bluestacks. Le logiciel se révèle très efficace pour utiliser les applications Android qui n'existent pas en version PC ou web. Il ainsi possible de se rendre sur des réseaux tels que TikTok ou Snapchat sur son ordinateur. La bêta de Bluestacks 5 sera disponible le 16 février 2021 aux États-Unis.

Source : Bluestacks