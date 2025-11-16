La Galaxy Watch7 à 184€ : la promo la plus dingue du Black Friday Rakuten

Ce dimanche 16 novembre, Rakuten dévoile ses offres Black Friday avec une réduction historique sur la Galaxy Watch7. Entre high-tech et gaming, découvrez les promotions explosives et deux codes promos exclusifs.

Ce dimanche 16 novembre, Rakuten dévoile ses offres Black Friday avec une promotion exceptionnelle : la Samsung Galaxy Watch7 affiche une réduction spectaculaire de 41%, passant de 309,99€ à seulement 184€ grâce au code promo BLACK15. Cette montre connectée nouvelle génération représente sans conteste l'opportunité la plus intéressante de cette journée shopping, combinant technologie de pointe et prix cassé.

La Galaxy Watch7 : votre coach personnel au poignet

Avec son boîtier rond élégant et ses trois coloris au choix (vert, argent et crème), la Galaxy Watch7 a du style à revendre. Mais le vrai atout, c'est Galaxy AI : imaginez une montre qui analyse votre sommeil, votre rythme cardiaque et vos activités pour vous donner chaque matin un Score d'énergie personnalisé. Résultat ? Des conseils concrets pour être en meilleure forme, tout simplement.

Côté sport, le nouveau GPS double-fréquence change la donne : fini les données approximatives en ville, vos runs sont tracés avec une précision redoutable même entre les immeubles. Et pour votre santé ? Suivi du sommeil intelligent, électrocardiogramme à la demande, analyse de votre composition corporelle directement depuis votre poignet… Cette montre fait vraiment tout, et elle le fait bien.

iPhone, Bose, Sony : les autres offres high-tech à ne pas rater

Le casque Bose QuietComfort Ultra reste la référence pour s'isoler du monde avec sa réduction de bruit active. L'iPhone 17 fait économiser 164€ aux fans d'Apple, tandis que la platine Sony combine charme du vinyle et connectivité Bluetooth.

Grosse promo sur le gaming

Les gamers sont particulièrement gâtés avec le code GAMES15 (15€ offerts dès 99€ d'achat) :

Clavier gamer STEELSERIES Apex PRO Mini FR à 84,99€ au lieu de 160€ (-47%) avec GAMES15 + 8,50€ de points

+ 8,50€ de points Call of Duty: Black Ops 7 PS5 à 59,20€ au lieu de 79,99€ (-26%) + 1,18€ de points

Le clavier STEELSERIES Apex PRO Mini affiche la promo la plus dingue de la journée avec 47% de réduction. Format compact, switchs ajustables : l'arme parfaite pour les compétiteurs. Call of Duty: Black Ops 7 complète le setup avec 20€ d'économie sur le dernier épisode de la saga.

N'oubliez pas : le code BLACK15 offre 15€ de réduction dès 119€ d'achat sur tout le site, mais pour seulement 24h !

