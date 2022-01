Black Shark 5 : la fiche technique du prochain smartphone gaming de Xiaomi fuite

Black Shark s’apprête à lancer un nouveau smartphone gaming haut de gamme, et ses caractéristiques techniques commencent déjà à fuiter petit à petit sur le réseau social chinois Weibo.

Peu de temps après avoir appris que Tencent souhaitait racheter Black Shark à Xiaomi pour se lancer dans le métavers, les premières caractéristiques techniques du prochain smartphone du fabricant ont été dévoilées sur le réseau social Weibo. Black Shark est spécialisé dans les smartphones gaming, et son dernier Black Shark 4S Pro avait notamment été couronné « appareil le plus puissant » du benchmark AnTuTu au mois de décembre 2021.

Le leaker Digital Chat Station a dévoilé que l’entreprise s’apprêtait à sortir un nouveau smartphone, le Black Shark 5 d’ici les prochaines semaines, et que celui-ci allait offrir une fiche technique très similaire à son prédécesseur.

Que sait-on du prochain Black Shark 5 ?

Le smartphone gaming Black Shark 5 serait propulsé la nouvelle puce haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1. Il sera donc sensiblement plus puissant que la génération précédente, mais le reste des caractéristiques techniques seront assez similaires. En effet, le smartphone sera alimenté par une batterie de 4600 mAh, soit 100 mAh de plus que le Black Shark 4S Pro, et la recharge rapide 120 W sera de nouveau de la partie.

Comme vous l’aurez sûrement remarqué, pour l’instant, le Black Shark 5 offre les mêmes caractéristiques que le Xiaomi 12 Pro qui avait été dévoilé le mois dernier. Cependant, les Black Shark 5 et Black Shark 5 Pro offriront un écran pensé pour les gamers.

D’après le leaker Bald Panda, la variante Pro devrait être équipée d’un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une définition 2K et un taux de rafraichissement de 144 Hz. Le taux d’échantillonnage devrait dépasser les 720 Hz, ce qui sera parfait pour les jeux vidéo. Enfin, on apprend que le smartphone sera livré avec la surcouche JOYUI basée sur Android 12. Celle-ci sera probablement très inspirée par MIUI 13, que Xiaomi a dévoilé à l’occasion du lancement des Xiaomi 12. Si vous possédez un smartphone Xiaomi, vous pouvez d’ailleurs déjà télécharger des ROM non officielles de MIUI 13 pour essayer la nouvelle version.

Source : Digital Chat Station