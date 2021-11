Black Friday : Prixtel malmène la concurrence avec un forfait 40 Go à moins de 5 euros

Prixtel révolutionne le marché des offres mobiles avec des forfaits mini prix, maxi gigas pendant toute la période du Black Friday. De seulement 4,99 euros par mois avec 40 Go inclus à 9,99 euros par mois avec 200 Go inclus, l’ensemble de ces forfaits reste sans engagement !

À l’occasion du Black Friday, Prixtel vous a concocté des bons plans comme vous n’en verrez pas souvent chez les opérateurs. Pour toute souscription jusqu’au 30 novembre, ce spécialiste des forfaits à petit prix s’est surpassé avec trois offres d’exception qui malgré leur petit prix de démarrage vous donnent accès à un maximum de data mobile.

Un forfait mobile à partir de 4,99 euros par mois qui inclut de 40 à 60 Go

Un forfait mobile à partir de 6,99 euros par mois qui inclut de 100 à 140 Go

Un forfait mobile à partir de 9,99 euros par mois qui inclut de 200 à 260 Go

Ces forfaits incluent tous les appels illimités en France métropolitaine et depuis l’Union Européenne et les DOM, 10 à 15 Go pour ceux qui voyagent dans l’UE et les DOM et ils sont bien sûr sans aucun engagement !

Des forfaits qui s’adaptent à votre consommation

Comme vous ne consommez peut-être pas 100 à 200 Go de données mobiles tous les mois, Prixtel vous propose des offres adaptées à votre consommation, si irrégulière soit-elle, avec un fonctionnement par paliers, qui vous permettra d’avoir la maîtrise complète de votre Budget. Et toujours sans aucun engagement de votre part.

Ainsi, pendant le Black Friday et seulement jusqu’au 30 novembre, en souscrivant au forfait flexible Le petit, pour 4,99 euros par mois, vous pouvez consommer jusqu’à 40 Go. En cas de dépassement exceptionnel, votre abonnement ne vous coûtera que 7,99 euros par mois dans la limite de 50 Go ou 9,99 euros par mois, dans la limite de 60 Go. Des offres habituellement facturées 9,99 euros, 12,99 euros ou 14,99 euros par mois. N’attendez donc pas pour en profiter, ces tarifs sont garantis pendant 12 mois !

Pour les consommateurs les plus gourmands, nous ne pouvons que conseiller le forfait flexible Le grand, tout aussi intéressant pendant cette période promotion, avec des tarifs réduits garantis pendant 12 mois et toujours sans engagement ! En souscrivant à cette offre, pour seulement 6,99 euros par mois, vous disposez de 100 Go. Les 20 Go supplémentaires, soit 120 Go, porteront la facture mensuelle à seulement 9,99 euros, tandis qu’une consommation jusqu’à 140 euros sera facturée 12,99 euros. Des tarifs habituellement beaucoup plus élevés, proposés aux prix respectifs de 12,99 euros, 15,99 euros et 18,99 euros.

Enfin, si vous explosez littéralement chaque mois votre consommation de données mobiles, Prixtel propose également un super bon plan à saisir avant le 30 novembre inclus avec son forfait flexible Le géant, avec option 5G, qui inclut 200 Go pour seulement 9,99 par mois au lieu de 15,99 euros.

Pour une consommation jusqu’à 230 Go le forfait passe à 12,99 euros au lieu de 18,99 euros et jusqu’à 260 Go, il est facturé 15,99 euros au lieu de 21,99 euros. Pratique en cette période de télétravail, si vous devez vous connecter depuis un lieu sans couverture Wi-Fi ! Et ces tarifs sont garantis pendant 12 mois ! Avec Le Géant, vous bénéficiez de 15 Go si vous voyagez dans l’UE ou les Dom et même des appels illimités vers les USA et le Canada en plus des fixes vers l’UE et les Dom. Contre 5 euros supplémentaires par mois, les abonnées Prixtel peuvent même accéder avec ce forfait au réseau 5G.

Prixtel : garantie d’un réseau mobile de qualité et de respect de l’environnement

En tant que MVNO, Prixtel ne dispose pas de ses propres d’antennes 3G/4G/5G, mais les loue à l’opérateur SFR pour en faire profiter ses abonnés. Ces derniers ont donc accès au réseau 4G ou 5G, d’un des principaux fournisseurs du marché, avec les garanties que cela peut inclure. Le réseau de SFR couvre ainsi 99,7% de la population française en 4G/4G+ et déjà plus de 450 communes en 5G. Les débits théoriques peuvent atteindre jusqu’à 500 Mbit/S en 4G+ et jusqu’à 2Gbit/s en bande de fréquence 3,5 GHz, en 5G.

Depuis 2019, Prixtel s’est engagé pour la protection de l’environnement. L’opérateur commercialise ainsi des forfaits mobiles neutres en CO2. Pour y parvenir, il a choisi de compenser les émissions de gaz carbonique générées par l’utilisation de ses forfaits mobiles par ses clients (ce qui représente en moyenne 30 kg de CO2 par an et par personne !) en reboisant les forêts françaises. Ce sont près de 8000 arbres qui ont été plantés dès les débuts dans le Maine-et-Loire et le Loir-et-Cher. Prixtel s’engage ainsi à compenser 100% des émissions de CO2 produites par ses clients mobiles, avec l’objectif d’arriver à zéro émission avant 2050.

En 2021, Prixtel s’est même fixé un nouvel objectif : accompagner sur 5 ans les agriculteurs partenaires de la FCAA (France Carbon Agri Association) pour les aider à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Par effet ricochet, en choisissant de souscrire à l’une des offres de Prixtel, il vous sera possible à vous aussi de limiter votre impact environnemental. Ne tardez plus !