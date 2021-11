Black Friday Darty : offrez-vous ce pack découverte Philips Hue à petit prix

Vous souhaitez vous équipez d'un pack objets connectés ? Le bon plan Darty qui suit proposé dans le cadre du Black Friday devrait vous plaire. L'enseigne française applique une réduction exceptionnelle de 40 % sur le pack découverte Philips Hue qui voit pour l'occasion son prix fondre comme neige au soleil.

Pour le Black Friday Darty, il est possible de s'équiper d'un pack connecté à prix réduit. Pour l'espace de quelques jours encore, jusqu'au 29 novembre 2021 et dans la limite des stocks disponibles, le pack démarrage Philips Hue est proposé avec une réduction de 40 %. Au lieu des habituels 199,99 € demandés, il coûte seulement 109,99 €.

Pour ce tarif contenu, vous avez un pack domotique pour commencer à connecter votre maison. En effet, ce pack comprend le pont de connexion Hue, indispensable pour connecter vos appareils à votre réseau Wifi ou Bluetooth. En plus de ce dernier, on retrouve deux ampoules Philips Hue White & Color (E27), un interrupteur avec variateur qui fait également office de télécommande et avec laquelle il est possible de contrôler jusqu'à 10 lumières simultanément.

Mais aussi une prise connectée Philips Hue, petite, blanche et avec un design subtil, cette prise vous permet d'ajouter n'importe quelle lumière à votre système Hue. Enfin, les ampoules Hue fournies offrent une autonomie pouvant atteindre 25 000 heures, une puissance de 9 Watt pour une efficacité lumineuse de 1055 lumens.

Elles sont compatibles avec l'écosystème HomeKit d'Apple, les assistants vocaux Amazon Alexa, HomeKit (via pont Hue), l'Assistant Google, Microsoft Cortana (via pont Hue). Elles peuvent être contrôler directement depuis un smartphone ou une tablette grâce à l'application Philips Hue disponible à partir de Android version 7.0 ou ultérieure et iOS version 11 ou ultérieure.