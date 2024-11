Black Friday chez Darty : Transformez votre salon en salle de cinéma avec des TV à prix cassés !

Profitez du Black Friday chez Darty pour transformer votre salon en cinéma ! Des remises jusqu'à -40 % sur les TV, avec des modèles Samsung, Philips et LG à prix cassés. Faites vite, stocks limités !

Découvrir la TV LED Samsung TQ65QE1D à -32%

Le Black Friday chez Darty vous ouvre les portes du cinéma à domicile avec des remises exceptionnelles jusqu'à -40% sur une sélection de téléviseurs. Que vous recherchiez une qualité d’image époustouflante ou une expérience immersive de jeu, Darty propose des offres adaptées à tous les budgets. Cette année, profitez-en pour transformer votre salon en véritable salle de projection !

L’offre phare de ce Black Friday est la TV LED Samsung TQ65QE1D de 65 pouces (165 cm) avec une réduction de 32%. Dotée de la technologie QLED et disponible à 749,99€ au lieu de 1099€, cette TV offre une image en 4K aux couleurs éclatantes et à la luminosité saisissante grâce aux Quantum Dots. Conçue pour offrir un rendu ultra-détaillé, elle s’illustre aussi par un design AirSlim minimaliste qui s’intègre parfaitement à votre intérieur. Avec son système Smart TV Tizen, accédez en un clic à toutes vos applications de streaming préférées et au Samsung Gaming Hub pour des sessions de jeu sans console, simplement en appairant une manette Bluetooth.

Des TV pour tous les budgets

Pour les petits budgets, Darty propose aussi des modèles à prix mini sans compromis sur la qualité :

La TV LED Smart Tech 32HN01V – 32 pouces (80 cm), HD LED avec Dolby Audio et connectique 3xHDMI, à 119,90€ au lieu de 169,90€ (-30%) .

. La TV LED Hyundai Smart 32 pouces HD LED – équipée des applications Netflix, YouTube et Prime Video, à 149,99€ au lieu de 199,99€ (-25%).

Ces modèles sont parfaits pour les petits espaces et conviennent pour les chambres ou comme second écran. Profitez d’une qualité HD et d’un accès direct aux plateformes de streaming pour un prix imbattable.

Des modèles haut de gamme pour une immersion totale

Pour ceux qui souhaitent faire de leur salon un espace de divertissement haut de gamme, Darty propose aussi des téléviseurs OLED à la pointe de la technologie, avec des réductions intéressantes :

La TV OLED Philips 77OLED759 – 77 pouces (195 cm), Ambilight, Dolby Atmos, Dolby Vision et fréquence de 120Hz pour une immersion totale, à 2490€ au lieu de 3049€ (-18%) .

. La TV OLED LG OLED65G4 – 65 pouces (165 cm), avec un design ultra-fin et une fluidité à 144 Hz, parfaite pour les cinéphiles et les gamers exigeants, à 2090€ au lieu de 2790€ (-25%) .

. La TV OLED LG OLED55C4 – 55 pouces (139 cm), avec Dolby Atmos et Vision, 100 Hz, à 1190€ au lieu de 1490€ (-20%).

Ces téléviseurs OLED sont conçus pour offrir des contrastes profonds, une qualité d’image cinématographique et une immersion sonore grâce aux technologies de son et d’image avancées.

Avec le Black Friday chez Darty, créer une véritable salle de cinéma chez soi n’a jamais été aussi accessible. Des offres sur des TV adaptées à tous les besoins et tous les budgets sont à saisir dès maintenant pour vivre vos films, séries et jeux comme jamais auparavant. Ne laissez pas passer ces réductions exclusives !