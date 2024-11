Black Friday AliExpress : iPhone, Xiaomi, Google Pixel, les smartphones à prix cassés à ne pas rater !

C'est le Black Friday chez AliExpress avec des réductions exceptionnelles sur les smartphones Apple, Google et Xiaomi. En prime, des codes promos exclusifs permettent de faire encore plus d’économies. Découvrez les meilleures offres pour tous les budgets !

Le Black Friday chez AliExpress se prolonge jusqu’au mardi 3 décembre inclus, et les promotions atteignent des sommets. Smartphones, gadgets high-tech, accessoires : les prix chutent sur une large sélection de produits. En prime, des codes promos exclusifs permettent de faire encore plus d’économies :

BFFR003 pour 3€ de remise dès 19€ d'achat

pour 3€ de remise dès 19€ d'achat BFFR006 pour 6€ de remise dès 39€ d'achat

pour 6€ de remise dès 39€ d'achat BFFR012 pour 12€ de remise dès 89€ d'achat

pour 12€ de remise dès 89€ d'achat BFFR020 pour 20€ de remise dès 139€ d'achat

pour 20€ de remise dès 139€ d'achat BFFR030 pour 30€ de remise dès 209€ d'achat

pour 30€ de remise dès 209€ d'achat BFFR060 pour 60€ de remise dès 399€ d'achat

pour 60€ de remise dès 399€ d'achat BFFR080 pour 80€ de remise dès 499€ d'achat

Voici notre sélection des meilleures offres smartphones pour tous les budgets : Apple, Google et Xiaomi à prix choc !

L'iPhone 15 à 623,73€ au lieu de 842,25€ soit -15% de remise et -80€ avec le code BFFR080

Le Google Pixel 8 à 366,35€ au lieu de 419,10€, soit -5% de remise et -30€ avec le code BFFR030

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ à 230,17€ au lieu de 321,16€, soit -18% de remise et -30€ avec le code BFFR030

3 smartphones pour tous les goûts et toutes les bourses

Avec son design raffiné, ses finitions premium et sa puissance inégalée, l’iPhone 15 incarne l’excellence d’Apple. Doté d’un appareil photo de haute précision, d’une puce A16 Bionic performante et d’un écran Super Retina XDR, il offre une expérience fluide et immersive. C’est le smartphone idéal pour les amateurs de technologie et de design recherchant une expérience utilisateur exceptionnelle.

Acheter l'iPhone 15 à 623,73€

Le Google Pixel 8 brille par son intelligence logicielle et son appareil photo révolutionnaire, parfait pour capturer des images époustouflantes, même en basse lumière. Son interface Android pure assure une utilisation intuitive, tandis que sa conception compacte et élégante le rend agréable à prendre en main. C’est le compagnon parfait pour ceux qui recherchent un smartphone pratique et innovant.

Acheter le Google Pixel 8 à 366,35€

Le Redmi Note 13 Pro Plus séduit par ses performances solides, grâce à un processeur puissant et une mémoire généreuse. Son écran AMOLED lumineux assure une expérience visuelle impressionnante, tandis que sa batterie de grande capacité vous accompagne toute la journée. Avec ses nombreuses fonctionnalités avancées, il représente un excellent choix pour les utilisateurs exigeants à la recherche d’une solution polyvalente et abordable.

Acheter le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ à 230,17€

Avec des remises déjà impressionnantes et des codes promo qui cassent encore plus les prix, AliExpress fait du Black Friday une opportunité en or. Attention : ces offres sont limitées dans le temps et les stocks pourraient rapidement disparaître. Profitez-en avant le 3 décembre pour upgrader votre smartphone sans exploser votre budget.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.