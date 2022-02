Bitcoin : l’Ukraine légalise toutes les cryptomonnaies, comme la Russie

L'Ukraine vient de légaliser le Bitcoin et toutes les cryptomonnaies. En miroir de la Russie, le pays d'Europe de l'Est met en place un cadre réglementaire dédié aux monnaies numériques.

Tandis que les craintes d'une invasion russe s'intensifient, l'Ukraine vient de légaliser le Bitcoin et toutes les cryptomonnaies. Dans un post sur Twitter, Mykhailo Fedorov, vice-Premier ministre ukrainien, s'est félicité de l'adoption de la loi par le parlement.

“Aujourd'hui, nous avons fait un pas de plus : le Parlement a adopté une loi sur les biens virtuels ! Cela légalisera les plateformes d'échange de cryptomonnaies et les cryptomonnaies, et les Ukrainiens pourrontprotéger leurs actifs contre d'éventuels abus ou fraudes”, fait valoir Mykhailo Fedorov, soulignant l'appétit des Ukrainiens pour les actifs numériques. D'après la firme d'analyse de la blockchain Chainalysis, l'Ukraine est le 5e pays qui utilise le plus les cryptomonnaies, derrière le Vietnam, l'Inde et le Pakistan.

L'Ukraine met en place un cadre législatif pour le Bitcoin et les cryptos

La loi votée par le parlement donne un cadre légal aux cryptomonnaies. Ce cadre réglementaire va permettre à l'Ukraine de se lancer sur le marché des actifs numériques. Notez que la loi définit un “actif virtuel” comme un actif, mais non comme un moyen de paiement. De même, l'Ukraine sépare les actifs garantis par une monnaie fiduciaire, comme les stablecoins USDC ou USDT, des actifs non garantis, dont le cours est volatil (Bitcoin, Ether,…).

Cette législation survient dans un contexte particulier. Alors que les Etats-Unis, l'Otan et la grande majorité de la communauté internationale craignent une invasion imminente menée par la Russie, de nombreux groupes de bénévoles et de pirates ukrainiens ont reçu des dons en Bitcoin pour entraver les actions russes. D'après Elliptic, une société d'analyse de la blockchain, ces hackers qui soutiennent le gouvernement ukrainien ont reçu d'importants dons en cryptomonnaies ces dernières semaines.

Néanmoins, l'Ukraine avait déjà manifesté son intention de s'ouvrir aux cryptomonnaies avant les tensions avec la Russie. En septembre dernier, la Banque nationale d'Ukraine (BNU), l'organisme chargé d'émettre la monnaie et de veiller à la stabilité financière du pays, s'était déjà engagé à soutenir l'adoption des cryptoactifs.

Notez que la Russie a annoncé une législation similaire il y a quelques jours. Sous l'impulsion de Vladimir Poutine, le gouvernement russe a déposé un projet de loi visant à considérer les cryptomonnaies comme des devises étrangères, comme l'euro ou le dollar. Un cadre réglementaire sera également mis en place et les fermes de minage devraient être autorisées sur le territoire russe.