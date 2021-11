Bitcoin : la cryptomonnaie bientôt enseignée dans les écoles de New York ?

Eric Adams, le nouveau maire de New York, est un fervent défenseur des cryptomonnaies et il le fait savoir. Après avoir annoncé qu'il souhaitait toucher ses trois premiers salaires en Bitcoin, l'élu a annoncé sa volonté de développer des programmes d'enseignement des cryptomonnaies et de la blockchain dans les écoles de la ville.

Au cas où vous ne le sauriez pas, le tout nouveau maire de New York Eric Adams est un fervent défenseur du Bitcoin et des cryptomonnaies en général. Fraîchement élu depuis ce 2 novembre 2021, cet ancien membre de la NYPD (New York Police Department) a rapidement pris position en faveur de la reine des cryptomonnaies, qui vient tout juste de franchir la barre des 66 000 dollars pour rappel.

Pour commencer, le maire de New York a annoncé vouloir recevoir ses trois premiers salaires en Bitcoin. Pour ce faire, il convertira sa paie en Bitcoins par le biais d'un échange, étant donné que la ville ne dispose pas encore d'un système permettant de rémunérer ses fonctionnaires dans une autre devise que le billet vert.

Le maire de New York veut voir les cryptomonnaies enseignées dans les écoles

Mais ce n'est pas tout. Dans une interview accordée à nos confrères de CNN, Eric Adams a annoncé sa volonté de développer des programmes d'enseignement des cryptomonnaies et de la blockchain dans les écoles de la Grosse Pomme. “La cryptomonnaie est une nouvelle façon de payer les biens et les services. Nous devons ouvrir nos écoles pour enseigner la technologie, pour enseigner cette nouvelle façon de penser quand il s'agit de payer des biens et services”, a-t-il assuré.

Notez que le maire n'a pas précisé à quel niveau d'enseignement il souhaiterait voir les cryptomonnaies entrer dans le programme. Sans surprise, la politique d'Eric Adams pro-cryptomonnaies a déjà ses détracteurs. C'est par exemple le cas de Jason Furman, professeur à Harvard et ancien conseillé économique de Barack Obama, qui considère les positions d'Eric Adams comme une “mauvais stratégie économique pour NYC”.

“Cela ressemble également à un conflit d'intérêts. Comme si un maire annonçait : j'achète beaucoup d'actions Amazon et ensuite je vais mettre en place des politiques au profit d'Amazon”, ajoute-t-il. Pour en revenir à Eric Adams, les journalistes de CNN ont voulu savoir si le maire encourageait les commerçants de la Grosse Pomme à adopter les cryptomonnaies dans leurs transactions. Question à laquelle il a répondu : “Nous allons examiner la question, et nous allons faire attention. Nous allons faire les choses correctement”.

Source : CNN