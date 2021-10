Le cours du Bitcoin a dépassé les 66 000 dollars, un nouveau record historique !

Le cours du Bitcoin vient de franchir la barre des 66 000 dollars. Grâce à l'approbation du premier fonds indiciel (ETF) lié au Bitcoin, la doyenne des cryptomonnaies s'envole de record en record en direction des 100 000 dollars.

Le Bitcoin vient de battre son précédent record. Le cours de la cryptomonnaie est brièvement passé au-dessus de la barre des 66 000 dollars. La reine des cryptomonnaies enregistre une hausse de plus de 50% sur un mois et de plus de 450% sur un an. Sa capitalisation a dépassé les 1 200 milliards de dollars.

Comme toujours, le Bitcoin a entrainé la plupart des altcoins dans son sillage. L'Ether, la deuxième devise la plus valorisée, s'est ainsi hissée au dessus des 4000 dollars. Le précédent record enregistré par le roi Bitcoin datait d'avril dernier. Porté par les annonces successives de PayPal ou de Visa, ou les investissements massifs de Tesla et MicroStrategy, le Bitcoin était monté au dessus des 64 800 dollars avant de s'effondrer pendant plusieurs mois.

Rien n'arrête le Bitcoin dans sa course vers les 100 000 dollars

Ce sursaut du cours du Bitcoin est essentiellement dû à l'approbation du premier fonds indiciel (ETF) lié au Bitcoin par la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme financier des Etats-Unis. Grâce à ce fonds, les investisseurs peuvent s'exposer au Bitcoin directement en passant par la bourse et un compte de courtage tout à fait classique. Les investisseurs traditionnels et institutionnels n'ont donc pas besoin d'acheter des bitcoins pour les détenir sur un wallet numérique.

Notez que les dernières menaces de la Chine n'ont pas réussi à ralentir la progression de la cryptomonnaie. En septembre, Pékin avait une nouvelle fois annoncé l'interdiction des cryptomonnaies La Chine avait déjà lancé un avertissement analogue il y a plusieurs mois. Pékin diffuse souvent des menaces de cet acabit pour faire peur aux investisseurs.

En dépit de ces menaces régulières, le Bitcoin semble se diriger inexorablement vers les 100 000 dollars. C'est notamment l'avis de Tom Lee, cofondateur de Fundstrat et analyste de Wall Street. L'expert table même sur un cours atteignant les 168 000 dollars dès début 2022. Selon lui, les ETF liés au Bitcoin vont attirer de nombreux investisseurs institutionnels dans les mois à venir.