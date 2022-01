Bitcoin : Intel prépare une puce dédiée au minage de cryptomonnaies

Intel développe actuellement une puce entièrement dédiée au minage de Bitcoin. Moins énergivore que les solutions actuelles, la puce serait présentée lors d'une conférence à la fin du mois de février 2022.

D'après les informations de nos confrères de Tom's Hardware, Intel développe actuellement une puce informatique entièrement dédiée au minage de Bitcoin. Pour produire des BTC, les mineurs s'appuient en effet sur de puissants ordinateurs de calcul alimentés par des puces. Ces ordinateurs (des ASICs) sont chargés de réaliser des calculs mathématiques complexes afin de maintenir le réseau et de sécuriser tous les échanges et transferts. Ce procédé, lié au fonctionnement du Bitcoin, s'appelle la preuve de travail (proof of work).

Inspiré par la hausse du cours de la devise, l'adoption massive dans le monde entier et l'intérêt grandissant du grand public, Intel serait donc prêt à se lancer dans le grand bain des cryptomonnaies. Le média spécialisé décrit la puce comme “un nouveau processeur “Bonanza Mine”, une puce décrite comme une “ASIC minière Bitcoin économe en énergie à ultra-basse tension”.

Sur le même sujet : plus de 50% des propriétaires de cryptos voudraient être payés en monnaie virtuelle

Intel pourrait rendre le minage de Bitcoin moins gourmand en énergie

De facto, il semblerait que la solution d'Intel pourrait permettrait de contenir la consommation électrique gargantuesque du minage de Bitcoin. D'après les dernières estimations, le minage de BTC consomme autant qu'un pays comme la Finlande, soit 0,5% de l'électricité produite au monde.

Contacté par le média, Intel corrobore à demi-mots l'arrivée d'une puce consacrée au minage de Bitcoin. “Intel a effectué des travaux de conception autour des ASIC optimisés pendant plusieurs années, en commençant par le travail d'orientation effectué dans les laboratoires Intel. Nous partagerons plus de détails à l'avenir”, explique le géant de l'informatique.

Notez qu'Intel avait déjà breveté un système de traitement algorithmique pour le minage de cryptomonnaies dès 2018. D'après les informations de Tom's Hardware, Intel devrait dévoiler cette puce pour le minage lors de la conférence virtuelle de l'ISSCC (la conférence internationale sur les circuits à semi-conducteurs), qui se déroulera du 20 au 28 février 2022.

Quelques semaines plus tôt, Raja Koduri, chef des cartes graphiques chez Intel, avait déjà laissé entendre qu'Intel s'intéresse de près au sujet des cryptomonnaies. D'ailleurs, l'entreprise s'est engagée à lancer des cartes graphiques pour le minage de cryptoactifs dans sa gamme ARC avec architecture Alchemist.

Source : Tom's Hardware