Bitcoin : Google Pay pourrait bientôt vous laisser payer en cryptomonnaies avec votre téléphone

Après avoir évité les cryptomonnaies pendant des années, il semble que Google veuille enfin franchir le pas et permettre à son système de paiement Google Pay d’accepter les transactions avec autre chose que de l’argent traditionnel.

Selon Bloomberg, le géant de la technologie Google va créer un groupe qui se concentrera sur les blockchains et d'autres technologies de calcul distribué et de stockage de données de nouvelle génération. Cette nouvelle équipe serait notamment dirigée par le nouveau vice-président de l'ingénierie, Shivakumar Venkataraman.

Venkataraman travaille chez Google depuis près de 20 ans, où il était responsable des publicités sur les moteurs de recherche et d'autres propriétés de l'entreprise. Désormais, Shivakumar Venkataraman sera le fer de lance de cette initiative qui permettra au géant de la technologie de s'engager plus avant dans le domaine du calcul distribué et de la blockchain, mais il ne sera pas seul sur ce projet.

Google veut ajouter des cryptomonnaies à Google Pay

En plus de Shivakumar Venkataraman, Google a également recruté un autre ingénieur qui pourrait aider l’entreprise à accepter les cryptomonnaies. Selon Bloomberg, c’est Arnold Goldberg, architecte en chef des produits de PayPal, qui dirigera désormais Google Pay après le départ de l'ancien responsable des paiements, Caesar Sengupta, en avril. Pour rappel, Google Pay vous permet de réaliser des achats avec votre téléphone Android et iOS, mais est aussi disponible sur PC.

Google aurait maintenant l’intention d'intégrer des cryptomonnaies dans son portefeuille numérique. Selon Bill Ready, président de Google chargé du commerce et ancien collègue de Goldberg chez PayPal, Google s'est associé à Coinbase et BitPay pour étudier comment permettre aux clients de stocker leur cryptomonnaie sur Pay tout en leur permettant de payer avec de l’argent traditionnel.

Bill Ready a également déclaré que « la crypto est une chose à laquelle nous accordons beaucoup d'attention… Au fur et à mesure que la demande des utilisateurs et des commerçants évolue, nous évoluerons avec elle ». Les propriétaires actuels d’actifs numériques souhaiteraient d’ailleurs pour la plupart que les cryptomonnaies fassent partie de leur quotidien, puisque 55 % des sondés d’une étude de Paysafe ont annoncé vouloir recevoir leur salaire en cryptomonnaie.

Tout laisse donc entendre que Google Pay vous permettra bientôt de régler vos achats avec des Bitcoins et d’autres cryptomonnaies. Cette intégration à l’écosystème de Google pourrait d’ailleurs aider le Bitcoin à atteindre rapidement les 100 000 dollars, comme le prédisent certains analystes.

