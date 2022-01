Android : Opera lance un navigateur capable de miner automatiquement des cryptos

Opera lance son navigateur web de cryptomonnaie. Ce “crypto browser” est disponible en accès anticipé pour Android, Windows et Mac. Et une version iOS devrait apparaitre prochainement. Opera cherche surtout à rendre l’accès aux cryptomonnaies et aux technologies qu’elles impliquent plus facile. Plus compréhensible également pour tout le monde, notamment pour ceux qui n’en sont pas familier.

Vous entendez de plus en plus parler des cryptomonnaies. Il s'agit de monnaies virtuelles décentralisées, indépendantes des réseaux bancaires et liées à un système de cryptage. Il en existe plusieurs : le Bitcoin, le plus connu, le Bitcoin cash, l’Ethereum, le Litecoin, ou encore le Dogecoin qui a fait parler d'elle grâce à Elon Musk. D’autres monnaies prometteuses sont également disponibles. Ces monnaies peuvent être achetées et échangées. Elles peuvent servir aussi à acheter des biens… et pas uniquement sur le Dark Web. Vous pouvez par exemple vous achetez une Tesla.

Les cryptos se minent aussi. En offrant de la puissance de calcul à la blockchain, la blockchain vous remercie en vous rémunérant en monnaies virtuelles. Le minage est accessible à tous, à condition d'avoir de la puissance à fournir. Et nous ne parlons pas de la puissance d'une Game Boy ou bien celle, tout aussi limitée, d'un Comodore 64 de 1982 ! Nous parlons de celle d'un ordinateur moderne, voire d'un smartphone. Et c'est là qu'Opera entre en jeu. La société vient de lance un navigateur web spécialisé dans la cryptomonnaie. Un “crypto browser” accessible en accès anticipé et que vous pouvez installer sur Android, Mac et Windows (ainsi que sur iOS prochainement).

Opera lance un navigateur qui mine des cryptos automatiquement

Mais qu’est-ce qu’un crypto browser et comment cela fonctionne-t-il ? Un crypto browser est un navigateur qui vous permet de miner de façon transparente, pendant que le logiciel est actif. Il vous suffira de regarder des vidéos, de jouer en ligne ou de surfer sur internet. En arrière-plan, le navigateur utilisera la puissance de calcul de votre smartphone ou de votre PC pour miner. Et bien sûr, sans vous gêner. Bien sûr cela pose une question quant à l'énergie que cela va consommer. L'autonomie des smartphones est déjà un sensible. Il pourrait devenir critique.

Le Crypto Browser d’Opera inclut un portefeuille crypto, afin de récupérer les piécettes virtuelles gagnées grâce au minage et des solutions d’échange pour les monnaies virtuelles et les NFT, afin d'acheter (ou vendre) des biens. Avec ce navigateur, Opera souhaite rendre accessible et compréhensible les technologies liées aux cryptomonnaies, mais surtout à la blockchain. En effet, celle-ci servirait de base à la prochaine version d'Internet, appelée Web3. Un Internet décentralisé, utilisant des jetons numérique pour l'authentification et des cryptomonnaies pour les échanges.