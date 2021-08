Bitcoin, Ethereum : PayPal autorise les paiements en cryptomonnaie au Royaume-Uni

PayPal continue d’autoriser les paiements en cryptomonnaies via sa plateforme à travers le monde. Après les États-Unis, la fonctionnalité débarque au Royaume-Uni. Les utilisateurs peuvent ainsi verser et recevoir des Bitcoins, Ethereum, litecoin et bitcoin cash. On ne sait pas encore quand les utilisateurs français pourront en faire de même.

PayPal avait fait grand bruit lorsque, en octobre 2020, il a annoncé que les paiements en cryptomonnaies débarqueront sur sa plateforme en 2021. Le géant des transactions en ligne qui s’intéresse à la nouvelle économie, il n’en a pas fallu plus pour que les marchés s’affolent. Depuis, maintenant que les choses se sont quelque peu calmées, les utilisateurs attendent encore pour la plupart de pouvoir verser des Bitcoins et autres monnaies virtuelles via leur application. Les États-Unis sont les premiers à pouvoir en profiter, depuis fin mars.

Ce 23 août, le Royaume-Uni rejoint son homologue d’outre-Atlantique, comme l’annonce PayPal. Quatre monnaies sont désormais autorisées au paiement, à savoir le Bitcoin, l’Ethereum, le litecoin et le bitcoin cash. Via un nouvel onglet qui fera bientôt son apparition sur le site et l’application, les utilisateurs pourront consulter la valeur de ces monnaies en temps réel, ainsi que de nombreuses autres informations relatives au marché.

PayPal ne donne aucune information pour les utilisateurs français

« La pandémie a accéléré le changement numérique et l’innovation dans tous les aspects de notre vie, y compris la numérisation de l’argent et une plus grande adoption par les consommateurs des services financiers numériques », a déclaré José Fernandez da Ponte, vice-président et directeur général de PayPal. Par cette opération, la plateforme souhaite en effet sensibiliser le grand public aux sujets des cryptomonnaies et de la blockchain.

« Nous nous engageons à continuer de travailler en étroite collaboration avec les régulateurs au Royaume-Uni et dans le monde, pour offrir notre soutien et contribuer de manière significative à façonner le rôle que les monnaies numériques joueront dans l’avenir de la finance et du commerce mondiaux », continue José Fernandez da Ponte. Malheureusement, nous ne disposons pas plus d’informations quant au déploiement de la fonctionnalité sur le territoire français.