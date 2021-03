PayPal permet enfin de payer en Bitcoin et cryptomonnaies

PayPal l'avait promis en début d'année 2021. C'est désormais chose faite. Les utilisateurs américains peuvent dés maintenant régler leurs achats en Bitcoin, en Ethereum ou encore en LiteCoin. Paypal se charge de convertir les cryptomonnaies en dollars américain. Ces devises virtuelles seront acceptées sur plus de 29 millions de boutiques en ligne.

Comme vous le savez probablement, plusieurs entreprises de taille ont grandement participé à l'explosion du cours en Bitcoin en affichant leur soutien et leur confiance au BTC et à d'autres cryptomonnaies. C'est par exemple le cas de Tesla, qui après avoir acheté 1,5 milliard de dollars en Bitcoin, vient d'ouvrir les paiements en BTC sur son site américain.

Mastercard a lui aussi assuré qu'il allait accepter les paiements en cryptomonnaies d'ici 2021. Décision similaire chez Visa, qui vient d'autoriser les transactions en UDSC, une “stable coin” adossé au dollar américain. Et en ce mardi 30 mars 2021, c'est au tour de PayPal d'intégrer les cryptomonnaies comme moyen de paiement.

Une conversion instantanée et sans frais

PayPal l'avait promis en octobre 2020, le Bitcoin, l'Ethereum, Le LiteCoin et le Bitcoin Cash sont désormais acceptés aux États-Unis comme moyen de paiement par le célèbre service. Après avoir déployé la possibilité pour les utilisateurs américains d'acheter et de vendre directement des cryptomonnaies depuis leur compte PayPal, il est désormais possible de convertir instantanément vos Bitcoins, Ethereum, Litecoin ou Bitcoin Cash en dollars américains pour effectuer n'importe transaction via PayPal.

La conversion est réalisée par le service, sans frais supplémentaires. Et si le marchand en question n'accepte pas les dollars américains, PayPal convertit ces dollars dans la monnaie voulue par le vendeur, selon les taux de conversion standard fixés par PayPal. Cette fonctionnalité, baptisée “Checkout With Crypto”, apparaîtra automatiquement dans le portefeuille PayPal si un utilisateur a “un solde de cryptomonnaies suffisant pour couvrir un achat éligible”.

“Il sera possible d'utiliser les cryptomonnaies de la même façon qu'une carte de crédit avec son portefeuille PayPal. Nous pensons que nous sommes arrivés au point où les cryptomonnaies peuvent être considérées comme une source légitime de paiement”, assure Dan Schulman, président et PDG du groupe américain. Pour l'heure, impossible de savoir quand cette fonctionnalité sera déployée en France. Pour rappel, le Bitcoin a passé la barre symbolique des 50 000 dollars en février 2021 grâce aux annonces successives de Tesla, PayPal, Mastercard ou encore MicroStrategy.

Source : The Verge