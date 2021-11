Bitcoin : adieu les Pokémon, dans ce nouveau jeu vous pouvez capturer des cryptomonnaies en AR

Niantic, le développeur de Pokemon Go, a laissé sa plateforme de réalité augmentée à Fold, une société spécialisée dans le marché des cryptomonnaies, pour développer un jeu qui vous permettra de capturer des Bitcoins plutôt que des Pokémon.

Fold, une startup axée sur le développement de solutions de cashback en bitcoins pour diverses plateformes, a annoncé un partenariat avec Niantic Labs, le responsable du développement du jeu phénomène Pokémon Go. Le nouveau jeu utilisera la technologie de réalité augmentée développée par Niantic, mais plutôt que de capturer des Pokémons, les joueurs pourront capturer des Bitcoins.

Le PDG de Fold, Will Reeves, a qualifié ce projet de moyen le plus amusant et le plus facile pour quelqu'un de gagner son premier Bitcoin. « Tout le monde peut utiliser notre application pour gagner des bitcoins et d'autres récompenses en explorant le monde qui les entoure. Pour nous, il a toujours été important de rendre la participation à l'économie du bitcoin facile pour tout le monde, indépendamment de l'éducation ou de l'expertise technique », peut-on lire dans le communiqué.

À lire également – Bitcoin : la Suède exige que l’Europe interdise le minage de cryptomonnaies

Comment fonctionne le nouveau jeu de Niantic et Fold ?

Baptisé « Fold AR » pour « réalité augmentée », le jeu sera dans un premier temps disponible en version bêta limitée dans l'application Fold. L'expérience complète sera lancée l'année prochaine et permettra aux utilisateurs de trouver, d'échanger et de partager des bitcoins et d'autres récompenses dans le monde entier. Les joueurs devront alors explorer leur environnement pour trouver des bitcoins et d'autres récompenses qui peuvent apparaître « toutes les dix minutes ».

Comme on peut le voir sur l’image ci-dessous, vous aurez également l’occasion de croiser des pilules orange pour vous protéger des mauvaises surprises du jeu ou encore des pilules violettes qui pourront vous bloquer pendant une heure. On retrouvera également des extensions de temps pour jouer au jeu pendant plus longtemps.

D’après le PDG de Fold, « au départ, vous pouvez gagner de 1 à 10 000 satoshis (SAT), un équivalent du bitcoin, mais vous pouvez également gagner des chances de faire tourner la roulette, ce qui vous permet de gagner encore plus de bitcoins grâce à l'application Fold ». Un satoshi équivaudrait à 0,00000001 bitcoin (0,001 $) au taux actuel, et 10 000 satoshis s’échangeraient à 0,00010000 bitcoin (environ 6 dollars, soit un peu plus de 5 euros). Le cours devrait néanmoins rapidement changer, puisque le prix du bitcoin est actuellement en chute libre, et se trouve bien loin des 69 000 dollars atteints début novembre. La plateforme compterait actuellement 250 000 utilisateurs.

Source : FoldApp