Le cours du Bitcoin s’effondre sous les 55 000 dollars à cause d’un nouveau variant du coronavirus

Le cours du Bitcoin vient de perdre plusieurs milliers de dollars. La cryptomonnaie s'est repassée sous le seuil des 55 000 dollars quand la découverte d'un nouveau variant du coronavirus est venue susciter les inquiétudes des investisseurs.

Le cours du Bitcoin vient de repasser sous la barre des 55 000 dollars. Ce vendredi 26 novembre 2021, la valeur de la cryptomonnaie a baissé de 5000 dollars, soit 7,8 %, en l'espace de quelques heures. Á l'heure où nous écrivons ces lignes, la devise numérique s'échange autour des 54 750 dollars sur la plupart des plateformes du marché. C'est le plus bas niveau du cours du BTC depuis le 12 octobre dernier. Pour rappel, le Bitcoin a atteint un record de 69 000 dollars début novembre.

Comme c'est souvent le cas, la reine des cryptomonnaies a plombé le cours de la plupart des altcoins. L'Ether, la deuxième devise numérique la plus capitalisée du monde, est repassée sous les 4100 dollars. De nombreuses cryptomonnaies populaires, dont les tokens liés au Metaverse comme Sandbox ou Mana, ont enregistré des baisses analogues ce vendredi. L'ensemble du marché s'affiche en rouge.

Les variants du Covid-19 plombent le cours du Bitcoin

D'après nos confrères de Reuters, cet effondrement est dû à l'apparition de nouvelles variantes de coronavirus dans le monde. Craignant un effondrement des marchés financiers, de nombreux investisseurs ont délaissé les positions prises sur les actifs les plus risqués, dont le Bitcoin. Les découvertes d'un variant du Covid, en Afrique du Sud, au Botswana et à Hong Kong, a jeté le froid sur un marché de plus en plus morose.

“La propagation des variantes, en particulier vers d'autres pays, pourrait flétrir davantage l'appétit des investisseurs. Les gains du BTC seront probablement limités et le marché devrait se préparer à d'autres pertes”, met en garde Yuya Hasegawa, analyste de l'exchange Bitbank.

Il n'est pas rare que le cours du Bitcoin s'écroule de plusieurs milliers de dollars en l'espace de quelques heures. La cryptomonnaie s'est toujours caractérisée par son extrême volatilité. De fait, il n'est pas impossible que le cours reprenne des couleurs dans les semaines à venir en fonction de divers facteurs. Néanmoins, il semble de plus en plus improbable que le Bitcoin puisse atteindre l'objectif de 100 000 dollars d'ici fin décembre, comme l'assuraient encore récemment plusieurs observateurs du marché.

Source : Reuters