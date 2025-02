Bientôt la fin de Micromania en France ? Cette dernière nouvelle est plutôt inquiétante

L'heure est sombre pour Micromania-Zing. Sa maison-mère, le géant américain Gamestop, cherche à s'en débarrasser.

On le sait, la vente de jeux vidéo au format physique n'a plus le vent en poupe depuis quelques années. De nombreux acteurs du secteur à travers le monde ont décidé de réduire drastiquement leurs activités dans ce domaine. C'est le cas par exemple de Best Buy qui a pris la décision de stopper aux Etats-Unis la vente des médias physiques (Blu-Ray, DVD et 4K Ultra HD, jeux vidéo) en 2024.

De son côté, l'enseigne britannique Game a infligé un coup sévère au marché de l'occasion. Pour cause, les joueurs n'ont plus la possibilité depuis février 2024 de revendre leurs jeux d'occasion en boutique. En France, une marque essaie tant bien que mal de résister sur ce marché de plus en plus difficile : Micromania-Zing.

Micromania-Zing est à vendre au plus offrant

Or, nous venons d'apprendre que la survie de l'enseigne est clairement menacée. Dans un communiqué officiel, Gamestop, la maison-mère de Micromania-Zing, a confirmé la mise en vente de la chaîne spécialisée : “GameStop a annoncé aujourd'hui que dans le cadre de son évaluation de ses actifs internationaux, la compagnie a l'intention de poursuivre la vente de ses opérations en France et au Canada”.

Vous l'aurez compris, si Micromania-Zing n'est pas citée explicitement, l'enseigne est clairement visée. En soi, la décision de Gamestop n'est pas vraiment étonnante. Ces dernières années, l'entreprise américaine a réduit drastiquement sa présence sur le Vieux Continent. Elle s'est notamment retirée des marchés allemands, britanniques, italiens et autrichiens. Il fallait donc s'attendre à ce que la France soit la prochaine sur la liste.

Attention, ce n'est pas forcément la fin de Micromania pour autant

Dans son communiqué, Gamestop a joint une adresse mail pour toute demande concernant cette cession d'activité, ce qui suggère donc que l'entreprise est toujours à la recherche d'un repreneur potentiel. Si cette nouvelle est évidemment inquiétante pour l'avenir de Micromania-Zing, cette annonce est loin de sceller son sort.

Pour cause, un investisseur ou une entreprise du secteur pourrait parfaitement être tenté de reprendre le flambeau, quitte à procéder à certains changements sur les activités de l'enseigne pour assurer sa pérennité. Par ailleurs, Micromania-Zing dispose d'un maillage conséquent sur le territoire, avec plus de 300 boutiques à travers la France et 1200 salariés. Pour un repreneur, cette masse salariale et cette présence pourraient être vues comme un avantage… ou comme un défaut.

Et quand on sait que 2025 sera marquée par l'arrivée d'une console très attendue, à savoir la Switch 2, on se dit qu'un repreneur pourrait y voir une opportunité rêvée de relancer une marque appréciée par une partie des joueurs.