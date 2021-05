Apple : une photo des écouteurs Beats Studio Buds fait surface avant leur annonce

Apple va prochainement dévoiler de nouveaux écouteurs True Wireless Beats Studio Pro, dont on ne connaissait jusqu'ici que quelques rendus. Mais la première vraie photo du produit vient de faire surface. On découvre un design dans les tons de ce qu'on avait pu découvrir jusqu'ici. Il s'agit d'écouteurs plus intégrés et discrets que les AirPods, ressemblant à des Galaxy Buds de Samsung.

On le sait depuis maintenant quelques semaines : Apple s'apprête à dévoiler de nouveaux écouteurs. Mais cette fois-ci il ne s'agira pas d'AirPods mais plutôt d'écouteurs Beats, la sous-marque de la firme plus sportive et urbaine. On connaissait déjà des écouteurs True Wireless Beats, mais ces derniers avaient un design très particulier, entourant l'oreille pour être certain qu'ils restent bien en place.

Les prochains Beats Studio Buds seront clairement des écouteurs intra-auriculaires, comme le suggère la forme de la sortie sur laquelle reposera vraisemblablement un embout en silicone. Ils n'auront pas de tige comme les AirPods et AirPods Pro et se rapprocheront ainsi d'un point de vue design des Galaxy Buds+ de Samsung.

La sortie des Beats Studio Pro semble désormais imminente

Ils assureront leur maintient en épousant la forme de l'oreille. Des visuels avaient déjà fait surface. On sait ainsi que ces écouteurs seront disponibles en blanc, noir ou rouge. Des images ont d'ailleurs été découvertes dans les dernières builds de iOS et tvOS, ce qui suggérait déjà la semaine dernière un lancement imminent.

Une entrée a également été repérée dans la base de données de la FCC américaine. La nouvelle image est, elle, reprise par le site MySmartPrice. Il est possible qu'elle provienne de documents de certification, car les photos ressemblent à ce qu'on trouve dans ce genre de documents. Reste maintenant à savoir quand, exactement, Apple a prévu de dévoiler ces Beats Studio Buds.

On sait que Apple tiendra une keynote dans le cadre de sa conférence annuelle WWDC 2021 le 7 juin 2021. De nouveaux MacBook Pro pourraient y être annoncés, du coup il n'est pas impossible que Apple en profite aussi pour lancer de nouveaux accessoires. Que pensez-vous de ce design plus sobre que celui des AirPods ? Partagez votre avis dans les commentaires !