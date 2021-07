Battlefield 2042 : les joueurs PS5 pourront affronter ceux sur Xbox Series X

Battlefield 2042 permettra aux joueurs de différentes consoles de s’affronter entre eux. Toutefois, ceux qui le lanceront sur les anciennes générations seront mis à part pour des questions techniques, mais pourront facilement rattraper leur retard s’ils changent de machine.

Battlefield 2042 est le nouveau volet de la célèbre franchise. Il misera à 100% sur le jeu en ligne, puisqu’il n’y aura aucune campagne solo. Le multijoueur devra donc se montrer solide sur tous les points. On apprend aujourd’hui que les joueurs des différentes plateformes pourront s’affronter, ce qui est une excellente chose.

En effet, un joueur PS5 pourra combattre et faire équipe avec des joueurs Xbox Series X et PC. Le tout se fera de manière invisible, comme c'est déjà le cas sur d’autres jeux comme Fortnite ou encore Rocket League. Si le cœur vous en dit, vous pourrez désactiver le cross play pour rester avec des joueurs disposant de la même console que vous.

Les joueurs PS4 et Xbox One pourront également s’affronter, mais seront mis à part. Un choix technique, puisque le lobby sur ces plateformes ne peut contenir que 64 joueurs, contre 128 sur PS5, Xbox Series X et PC. Si vos amis sont passés sur PS5 et que vous êtes toujours sur PS4, il faudra donc jouer tout seul ou changer de console.

Battlefield 2042 facilitera la transition entre les générations de console

Mais DICE va vous faciliter la vie si vous achetez une nouvelle machine un peu plus tard. En effet, votre progression et tous vos objets achetés sur les vieilles consoles seront transférables vers la version next-gen. De quoi pousser les joueurs à commencer le combat même s’ils ne sont pas encore arrivés à se procurer une PS5 ou une Xbox Series X.

Enfin, le développeur a indiqué que les bots viendraient remplir les parties si les joueurs viennent à manquer. Si quelqu’un part en plein milieu du combat, il sera remplacé par l’IA, qui lui-même sera remplacé si un autre joueur arrive. Le tout devrait être invisible pour les autres participants. Une manière d’accélérer le matchmaking et de rendre les batailles plus fluides.

Pour rappel, Battlefield 2042 sortira le 22 octobre prochain sur toutes les plateformes mentionnées ci-dessus. Le titre exclusivement multi reprendra ce qui fait le sel de la franchise, à savoir des batailles à grande échelle avec des cartes gigantesques et des véhicules, mais en y ajoutant des événements climatiques comme des tornades.