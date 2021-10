Batman, Superman et Spider-Man : les super-héros font de très mauvais mots de passe

Batman, Spider-man, Superman et consorts font toujours partie des mots de passe les plus populaires. C'est en tout cas qu'affirment les membres de la fondation Mozilla, notamment grâce à l'exploitation des données du site haveibeenpwned. Ce site permet de savoir si vos données ont été compromises lors d'une cyberattaque ou d'une fuite.

Le mot de passe est votre premier rempart sur la toile. S'il est trop faible, vos différents identifiants et vos données personnelles peuvent être facilement compromis. De fait, rien que de tel qu'un mot de passe complexe pour bétonner l'accès à vos comptes. Seulement et comme nous le rappelle la fondation Mozilla, les développeurs du célèbre navigateur, de nombreux internautes se servent encore du nom de leur super-héros préféré comme mot de passe.

Après avoir enquêté sur la part des mots de passe inspirés des princesses Disney chez les utilisateurs de Disney+, la fondation s'est donc intéressée aux mots de passes faisant référence aux légendes de Marvel et DC Comics. Pour ce faire, elle s'est appuyée sur les données de ihavebeenpwned, un site qui permet aux internautes de vérifier si leurs identifiants, mots de passe ou données personnelles ont été compromises lors d'une cyberattaque ou d'une fuite.

Un super-héros comme mot de passe ? Pas une super idée

Ainsi en 2021, le mot de passe Superman est apparu dans 368 397 violations. On retrouve sur la seconde place le chevalier noir de Bob Kane aka Batman avec une occurrence dans 226 327 violations. L'homme-araignée suit juste derrière, Spider-man étant apparu dans 160 030 violations cette année. On retrouve ensuite dans le classement Wolverine, Ironman, Daredevil, ou encore Wonder-Woman, Thor et Black Panther.

Sans surprise, utiliser les véritables noms des super-héros en guise de mot de passe n'offre pas vraiment une meilleure protection. Clark Kent aka Superman a été repéré dans 4919 violations en 2021, tandis que la première place revient à Logan/James Howlett aka Wolverine avec pas moins de 30 479 apparitions lors d'une brèche de sécurité. Ce cher Bruce Wayne occupe la troisième position avec 2267 violations.

“Un mot de passe est comme la clé de votre maison. Dans le monde en ligne, votre mot de passe assure la sécurité de vos informations personnelles, il est donc important de s'assurer qu'il est fort”, rappelle la fondation Mozilla. Pour rappel, une étude a récemment prouvé que nos mots de passe sont trop faciles à deviner pour nos amis.

