Top des pires mots de passe de 2020 : il est encore temps de changer !

Comme à son habitude, NordPass, le gestionnaire de mots de passe de NordVPN, vient de mettre à jour son TOP 200 des mots de passe les plus couramment utilisés en France en 2020. Sans surprise, l'inévitable 123456 occupe la première place du classement, avec pas moins de 2 millions d'utilisateurs dans l'Hexagone. Si votre mot de passe fait partie de cette liste, on vous explique comment créer des mots de passe plus forts et donc plus sécurisés.

Comme le veut la tradition, NordPass, le gestionnaire de mots de passe de NordVPN, vient de mettre à jour son TOP 200 des mots de passe les plus couramment utilisés en France durant l'année 2020. Après avoir publié un premier bilan en novembre 2020, l'entreprise dévoile donc son nouveau classement ce jeudi 24 juin 2021.

Sans surprise, on retrouve de nombreux mots de passe déjà présents dans la liste du Top 100 paru en 2019, ou encore du Top 25 publié en 2018. Ainsi, l'inévitable 123456 fait encore et toujours figure de numéro un, avec plus de 2 millions d'utilisateurs en France. Selon les données de NordPass, ce mot de passe a été compromis plus de 23 millions de fois en 2020, que ce soit via des fuites ou des cyberattaques.

123456 reste le numéro 1 des pires mots de passe

Notez par ailleurs que NordPass a fait appel à une société extérieure spécialisée dans la recherche sur les violations de données pour réaliser ce classement. Et justement, grâce aux résultats obtenus, NordPass a également pu ranger les pires mots de passe dans différentes catégories. Les utilisateurs s'inspirent de la nourriture, de la pop culture, du divertissement ainsi que de certaines marques connues pour créer leur mot de passe. “Naruto” se place ainsi en bonne position à la 91e place avec 51 642 utilisateurs, tandis que Samsung est utilisé par 43 339 personnes en France.

Si ces mots de passe simplistes peuvent faire sourire, il faut préciser qu'ils représentent un danger non négligeable pour les utilisateurs. De par leur extrême faiblesse, les pirates peuvent les déchiffrer en quelques instants seulement, notamment grâce à des attaques par force brute par exemple. Cette technique appréciée des hackers consiste à tester à la chaîne chaque combinaison possible d'un mot de passe pour un identifiant donné afin d'accéder à un service en particulier (compte Gmail, réseaux sociaux, etc.)

Les 20 mots de passe les plus couramment utilisés en France

Vous retrouverez ci-dessous les 20 premiers mots de passe les plus couramment utilisés en France. Et si vous souhaitez découvrir la suite du classement, rendez-vous ici sur le site de NordPass.

Rang Mot de passe Nombre d'utilisateurs Temps nécessaire pour le déchiffrer Nombre de fois où il a été exposé 1. 123456 2,169,864 Moins d'une seconde 23 597 311 2. 123456789 878,648 Moins d’une seconde 7,870,694 3 . azerty 669,693 Moins d’une seconde 17,541 4. qwerty 258,382 Moins d’une seconde 3,946,737 5. 12345 240,177 Moins d’une seconde 2,389,787 6. 1234561 219,755 1 Seconde 171,98 7. loulou 204,894 Moins d’une seconde 118,556 8. doudou 200,462 Moins d’une seconde 96,901 9. marseille 198,936 1 Jour 82,848 10. azertyuiop 184,512 1 Minute 73,207 11. 12345678 172,838 Moins d’une seconde 2,944,615 12. password 153,886 Moins d’une seconde 3,759,315 13. soleil 150,685 Moins d’une seconde 92,925 14. 123123 144,282 Moins d’une seconde 2,238,694 15. 111111 143,999 Moins d’une seconde 3,124,368 16. 1234567 137,769 Moins d’une seconde 2,516,606 17. chouchou 133,104 Moins d’une seconde 63,575 18. 1234 127,046 Moins d’une seconde 1,296,186 19. bonjour 118,510 Moins d’une seconde 80,694 20. nicolas 114,377 3 Secondes 119,418

Comment créer un mot de passe fort et sécurisé

Pour créer un mot de passe vraiment sécurisé, il n'y a pas de secret. Comme le rappelle NordPass, il faut “éviter d'utiliser des mots du dictionnaire, des combinaisons de chiffres ou des chaînes de combinaison de touches de clavier adjacentes”. Dans le même ordre d'idée, il faut s'abstenir d'inclure dans son mot de passe des données personnelles, comme votre nom, votre numéro de téléphone ou votre date de naissance.

En outre, on vous invite à faire preuve de créativité pour complexifier votre mot de passe. Dépassez systématiquement les 12 caractères et ajoutez-y des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux et des chiffres. Plus compliqué sera votre mot de passe, plus fort il sera. Prenez également le réflexe de ne pas utiliser le même mot de passe pour l'ensemble de vos comptes, à l'inverse de 59% des internautes comme le prouvait cette étude parue en 2017.

Et dans le cas où vous avez peur de ne pas retenir ces nombreux mots de passe, offrez-vous les services d'un générateur de mot passe comme NordPass, LastPass ou encore DashLane. Ils se chargeront de les stocker pour vous dans une enclave sécurisée, et d'en générer si besoin est.