Cette barre de son Samsung 5.1.2 avec caisson de basse est à prix très réduit

Une barre de son Samsung avec caisson de basse est disponible à prix très réduit sur le site officiel. Grâce à un cumul d'offres, vous pouvez économiser plus de 300 euros sur l'achat du modèle 2024 de la Samsung Q-Series HW-Q810D/XE.

Si vous avez l'intention de vous offrir une barre de son de très bonne qualité, alors l'offre qui va suivre va sûrement attirer votre attention. Jusqu'à ce soir et avant le début des French Days de l'automne 2024, la boutique officielle Samsung vous propose la barre de son Q-Series HW-Q810D/XE au prix de revient de 384,10 euros au lieu de 699 euros.

La réduction globale de plus de 300 euros se fait par l'intermédiaire du code MAISON10 (à saisir durant l'étape de la commande), d'une remise maximale de 100 euros à condition de retourner un ancien appareil, et d'une offre de remboursement de 100 euros de la part de Samsung.

Disponible dans un coloris noir, la Samsung Q-Series HW-Q810D/XE de 2024 est une barre de son accompagnée d'un caisson de basse sans fil dispose d'un système audio 5.1.2. L'appareil contient neuf haut-parleurs dont un central pour des dialogues clairs et des verticaux pour les effets surround. Compatible avec les assistants vocaux Google et Alexa, la barre de son embarque la technologie sans fil Bluetooth 5.2, le Wi-Fi, une entrée et une sortie HDMI, et une entrée optique. Pour terminer, les futurs acquéreurs auront l'occasion de profiter du Dolby Atmos, du Q-Symphony permettant la synchronisation du son entre le téléviseur et la barre de son, ou bien encore du SpaceFit Sound.