Bard : l’IA s’améliore en accédant à vos données Google, si vous le voulez

Google dévoile de nouvelles fonctionnalités pour son chatbot Bard. La plus notable est la possibilité de connecter l'IA à vos services Google. En accédant à vos mails ou votre Drive, Bard peut vous apporter des réponses très personnalisées.



Il n'y a pas de secret, pour qu'une IA puisse vous donner une réponse la plus pertinente possible, il lui faut des données. Celles qu'elles trouvent sur Internet bien sûr, mais aussi les vôtres. C'est avec cette idée en tête que Google lance les Extensions pour Bard, son intelligence artificielle conversationnelle. Rien de sorcier derrière ce nom, il s'agit de laisser Bard accéder à vos services Google : Gmail, YouTube, Docs, Drive, Agenda… Il pourra ensuite parcourir les informations qu'ils contiennent pour formuler sa réponse.

Par exemple, vous pouvez lui demander de résumer tous les mails reçus par tel expéditeur. Ou bien de récupérer votre CV sur Docs et d'en faire un paragraphe introductif que vous utiliserez en guise de présentation lors d'un entretien. En allant sur YouTube (pas forcément votre compte), Bard peut maintenant vous montrer des vidéos tutoriels pour ce que vous lui demandez de vous expliquer. Les possibilités sont très nombreuses.

Le chatbot Bard de Google peut améliorer ses réponses en se connectant à Gmail ou YouTube

Google précise que “votre contenu Gmail, Docs et Drive n'est pas vu par des évaluateurs humains, ni utilisé par Bard pour vous montrer des publicités ou utilisé pour entraîner le modèle Bard. […] Vous contrôlez toujours vos paramètres de confidentialité lorsque vous […] utilisez ces extensions, et vous pouvez les désactiver à tout moment”. Parmi les autres nouveautés, on note que Bard peut vérifier sa propre réponse en effectuant une recherche Google. Il pourra vous dire s'il a trouvé des informations contradictoires et les préciser.

Lire aussi – Google Bard : une copie du chabot infecte votre PC avec un malware, faites attention

Pour le moment, les Extensions et la vérification de la réponse ne sont disponibles qu'en anglais. D'autres langues suivront rapidement. Notez que Google profite de cette mise à jour pour intégrer des fonctions jusque là absentes de la version française. Vous pouvez dès à présent “importer des images avec Google Lens, obtenir des images de la recherche Google dans les réponses et modifier les réponses de Bard pour qu'elles soient plus simples, plus longues, plus courtes, plus professionnelles ou plus décontractées”.