Barça-Real : le Clasico en clair sur la chaîne L’Équipe (Supercoupe d’Espagne)

À vos agendas ! Ce mercredi 12 janvier 2022, la chaîne L'Équipe diffusera en clair et en direct l'une des demi-finales de la Supercoupe d'Espagne opposant le FC Barcelone et le Real Madrid. Le coup d'envoi du Clasico entre les deux rivaux historiques de la Liga espagnole sera donné à 20 heures (heure française).

Pour la 3ème année consécutive, la Supercoupe d'Espagne de football va se disputer dans un format à quatre équipes. Cette compétition oppose les deux finalistes de la Coupe d'Espagne (FC Barcelone et Athletic Bilbao) et les deux meilleures équipes de la saison 2020-2021 du championnat espagnol de la Liga (Atlético Madrid et Real Madrid). Et à l'occasion de l'édition 2022 de la compétition se tenant en Arabie Saoudite, le groupe L'Équipe a décidé de diffuser l'intégralité de la Supercoupe d'Espagne 2022 du 12 au 16 janvier prochain.

Au programme de cette Supercoupe d'Espagne 2022, on retiendra notamment la première demi-finale qui mettra aux prises le FC Barcelone et le Real Madrid. Le célèbre Clasico entre les deux meilleurs ennemis espagnols aura lieu ce mercredi 12 janvier à 20 heures au stade Roi-Abdallah de Djeddah en Arabie Saoudite devant 30 000 spectateurs, en clair et en direct sur la chaîne L'Équipe. Le lendemain, la deuxième demi-finale opposera l'Athletic Bilbao (tenant du titre de la compétition) à l'Atlético Madrid dès 20 heures.

Pour information, les vainqueurs des demi-finales disputeront la finale de la Supercoupe d'Espagne 2022 le dimanche 16 janvier.