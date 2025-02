Avengers Doomsday : voici comment Marvel va se sortir de la galère avec Kang le Conquérant

D'après les journalistes John Rocha et Jeff Sneider, Marvel aurait trouvé un moyen pour se sortir de la galère avec le personnage de Kang le Conquérant et son interprète Jonathan Mayors.

Comme vous le savez peut-être, Disney avait prévu de remplacer Thanos par un autre grand méchant de l'univers Marvel dans le MCU : Kang le Conquérant. Aperçu pour la première fois dans le dernier épisode de la 1re saison de Loki, ce personnage emblématique a ensuite eu le droit à une exposition bien plus large dans la seconde saison, puis dans le film Ant-Man et la Guêpe : Quantumania.

Mais Marvel a finalement été contraint de revoir ses plans après les accusations de violences conjugales portées à l'encontre de Jonathan Mayors, l'interprète de Kang. En décembre 2023, l'acteur est officiellement reconnu coupable d'agression au 3e degré et de harcèlement par un tribunal new-yorkais.

Fatalement, la Maison des idées a donc décidé de couper les ponts avec Jonathan Mayors, mettant au passage en péril tout l'arc narratif centré autour de Kang dans le MCU. Il aura fallu attendre quelques mois pour en apprendre plus sur le plan de secours de Marvel : le grand retour de Robert Downey Jr. dans le MCU, non pas en Iron-Man, mais dans la peau d'un grand vilain bien connu des fans : le docteur Doom.

Marvel a trouvé comment se débarrasser du cas épineux de Kang dans le MCU

Seulement, il faut bien reconnaître une chose : le cas de Kang le Conquérant n'a pas été réglé définitivement dans le MCU. Or, Jeff Sneider, journaliste cinéma réputé, vient justement d'apporter quelques précisions sur ce point dans le podcast The Hot Mic de John Rocha.

Selon ses informations, Marvel compte bien donner une fin en bonne et due forme au personnage de Kang dans le MCU. Pour faire simple, Kang serait tué par le Docteur Doom dans Avengers Doomsday. Pour Marvel, cette option serait gagnante sur tous les points : d'un côté, on évacue totalement le cas épineux de Kang, et de l'autre, on établit la puissance du Docteur Doom en le rendant responsable de la mort de Celui qui demeure.

Mais attention, d'après Jeff Sneider, hors de question pour Marvel de faire revenir Jonathan Mayors, ne serait-ce que pour une scène. Non, le studio américain aurait d'ores et déjà approché un autre acteur pour incarner le personnage, à savoir Tramell Tillman.

Si vous êtes fans de l'excellente série Severance sur Apple TV+, vous le connaissez très bien. Il joue le rôle de Seth Milchick, le superviseur du 7e étage de Lumon Industries. Notez que l'acteur fera également une autre apparition au cinéma cette année dans le prochain Mission Impossible : The Final Reckoning.