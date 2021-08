Avec ses Galaxy Z Fold3 et Z Flip3, Samsung confirme qu’il est le roi du pliable

C’est un événement chaque année au mois d’août, Samsung lance une vague de nouveaux produits. Mais 2021 est particulier puisque le constructeur sud-coréen nous propose d’un coup deux nouveaux modèles de smartphone à écran pliable haut de gamme. Nous vous invitons à les découvrir au travers de cet article.

L’ensemble des produits est disponible en précommande sur le site officiel de Samsung à partir de ce 11 août 2021. Précommander permet de bénéficier d’avantages comme la livraison dès la disponibilité de l’appareil, des coloris exclusifs, un bonus de reprise en remise immédiate ou encore des accessoires.

Galaxy Z Fold3

C’est le flagship de Samsung, son appareil mobile le plus haut de gamme. Comme ses prédécesseurs, le Galaxy Z Fold3 peut être utilisé aussi bien en mode tablette avec son grand écran principal Dynamic AMOLED 2X de 7,6 pouces et 120 Hz, qu’en mode smartphone à une main grâce à la présence d’une dalle secondaire externe de 6,2 pouces. Celle-ci s’améliore par rapport à la génération précédente. Elle repose désormais sur la technologie Dynamic AMOLED 2X et affiche une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

La puce Snapdragon 888, compatible 5G, est associée à 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go d’espace de stockage. Deux batteries sont intégrées dans l’appareil, qui permettent de cumuler à une capacité de 4400 mAh.

Son capteur photo principal 12 MP, f/1,8, OIS et Dual Pixel AF est associé à un ultra grand-angle 12 MP, f/2,2 et 123° de champ ainsi qu’à un téléobjectif 12 MP autorisant un zoom optique jusqu’à 2x et numérique jusqu’à 10x. La caméra selfie de l’écran externe est à 10 MP et f/2,2 et surprise, le capteur photo frontal 4 MP f/1,8 de l’écran principal est intégré sous la dalle, une grande première chez Samsung, pour laisser toute la place à l’affichage.

Le Galaxy Z Fold3 prend également en charge le stylet S Pen, un formidable outil de productivité que l’on a déjà vu à l'œuvre sur le Galaxy S21 Ultra et sur les Galaxy Note. Prise de note, dessin, contrôle du smartphone à distance, confort tactile… les bénéfices du S Pen débarquent sur la gamme Z Fold. Le stylet S Pen Fold Edition, sans Bluetooth, a été développé spécialement pour ce produit, mais le S Pen Pro avec Bluetooth est également compatible.

Le Galaxy Z Fold3 est disponible dans les coloris noir, argent et vert au tarif de 1799 euros en 256 Go et de 1899 euros en 512 Go. Du 11/08 au 26/08, une offre de précommande inclut un pack comprenant un bloc de charge, une coque de protection, un stylet S Pen Fold Edition, une assurance Samsung Care+ d’un an et une reprise d’un ancien téléphone avec un bonus de 200 euros à ajouter à la valeur du téléphone.

ACHETEZ LE GALAXY Z FOLD3 CHEZ SAMSUNG FRANCE

Galaxy Z Flip3

La gamme Z Flip reprend le concept des téléphones portables à clapet pour profiter d’un grand écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces au format très allongé (22:9). Son importante résolution de 425 pixels par pouce et son taux de rafraîchissement de 120 Hz garantissent une excellente qualité d’affichage.

Une amélioration majeure par rapport au modèle précédent vient de son nouvel écran externe, disponible même quand le smartphone est replié. La dalle Super AMOLED est presque deux fois plus grande et atteint désormais 1,9 pouce, de quoi afficher au mieux l’heure, le niveau de batterie et surtout les notifications.

Le Galaxy Z Flip3 est équipé du puissant SoC Snapdragon 888, de 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage selon la configuration choisie. Il est bien entendu compatible 5G et son autonomie est confiée à un accumulateur d'une capacité de 3300 mAh.

Le double capteur photo se compose d’un module principal de 12 MP avec ouverture f/1,8, stabilisation optique de l’image et autofocus Dual Pixel ainsi que d’un ultra grand-angle ouvrant à f/2,2 offrant un champ de vision de 123°. En charge des selfies, la caméra frontale dispose d’une optique 10 MP et f/2,4.

Pour terminer, une nouvelle fonctionnalité majeure vient accompagner la sortie de ces smartphones pliants. Pour la première fois, ceux-ci sont résistants à l’eau. Les Galaxy Z Fold3 et Z Flip3 ont tous deux obtenu une certification d’étanchéité IPX8, qui leur manquait jusqu’à présent et qui vient rassurer les consommateurs quant à la durabilité des appareils.

Le Galaxy Z Flip3 est disponible dans les coloris crème, lavande, vert, noir, gris, blanc et rose (seulement sur le site officiel de Samsung pour ces trois derniers) au prix de 1059 euros avec 128 Go de mémoire interne et de 1109 euros pour la version 256 Go. Durant la période de précommande qui s’étale du 11/08 au 26/08, le même bonus de reprise que pour le Z Fold3 est proposé, tout comme l’assurance Samsung Care+ de 12 mois. Un coffret d’accessoires contenant un chargeur sans fil et une coque en cuir sont aussi offerts.

ACHETEZ LE GALAXY Z FLIP3 CHEZ SAMSUNG FRANCE

Galaxy Watch4 et Galaxy Buds2

Samsung en a profité pour présenter deux nouveaux accessoires. D’abord, la montre connectée Galaxy Watch4, avec une toute nouvelle interface basée sur le Wear OS de Google et un design modernisé.

De nombreuses variantes de la smartwatch sont proposées, selon la connectivité, la taille du boîtier et le design :

Galaxy Watch4 40 mm (Bluetooth) : 269 €

Galaxy Watch4 44 mm (Bluetooth) : 299 €

Galaxy Watch4 40 mm (4G) : 319 €

Galaxy Watch4 44 mm (4G) : 349 €

Galaxy Watch4 Classic 42 mm (Bluetooth) : 369 €

Galaxy Watch4 Classic 46 mm (Bluetooth) : 399 €

Galaxy Watch4 Classic 42 mm (4G) : 419 €

Galaxy Watch4 Classic 46 mm (4G) : 449 €

La précommande permet de bénéficier de 50 euros de crédit sur Google Play via un code et de deux bracelets (un orienté sport et un en cuir) via une ODR.

Rappelons aussi que le Galaxy Watch Design Studio permet de personnaliser sa montre connectée Galaxy Watch4 sans surcoût.

ACHETEZ LA GALAXY WATCH4 CHEZ SAMSUNG FRANCE

Et enfin, ce sont les écouteurs sans fil Galaxy Buds2 qui sont mis à l’honneur, avec un ajout majeur par rapport à la génération précédente : la réduction active du bruit. Ils sont commercialisés au prix de 149 euros, avec le choix entre quatre coloris : noir, blanc, vert et lilas.

ACHETEZ LES GALAXY BUDS2 CHEZ SAMSUNG FRANCE

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Samsung.