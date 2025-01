Avec sa nouvelle mémoire, Meta veut faire de son IA votre ami qui sait tout de vous

Meta fait évoluer son assistant virtuel avec une mémoire améliorée capable de retenir les goûts, habitudes et localisations des utilisateurs. Grâce à cette nouveauté, l’IA va proposer des réponses toujours plus personnalisées sur WhatsApp, Messenger, Instagram et Facebook.

Les assistants virtuels continuent d’évoluer pour devenir toujours plus performants et intuitifs. Depuis l’arrivée de ChatGPT ou Gemini de Google, la compétition pour se démarquer est féroce. Meta, déjà incontournable avec ses plateformes comme Facebook, WhatsApp et Instagram, s’appuie sur son immense écosystème pour positionner son IA au cœur des interactions au sein de ses applications.

Avec sa dernière mise à jour, Meta AI franchit un cap. Grâce à une nouvelle fonctionnalité appelée Memory Boost, l’assistant peut désormais mémoriser des détails importants partagés lors de conversations privées. Cette innovation rappelle clairement la fonction de mémoire introduite récemment par ChatGPT, qui permet à l’IA de conserver un historique de vos préférences pour personnaliser ses réponses. Par exemple, si vous mentionnez être amateur de randonnée ou vegan, il s’en souviendra pour ajuster ses futures recommandations. Meta souhaite transformer son intelligence artificielle en un ami virtuel qui vous connaît et s’adapte à votre personnalité et vos habitudes.

Meta AI se souvient de vos goûts et adapte ses suggestions

La nouvelle mémoire de Meta AI permet une personnalisation poussée en fonction de ce que vous partagez :

Goûts et habitudes : L’assistant enregistre des informations comme vos passions (sport, musique, cuisine) ou vos préférences alimentaires pour ajuster ses recommandations.

L’assistant enregistre des informations comme vos passions (sport, musique, cuisine) ou vos préférences alimentaires pour ajuster ses recommandations. Contexte des discussions : Vous n’avez plus besoin de répéter vos préférences. Par exemple, si vous lui dites être vegan après une suggestion de plat contenant de la viande, il s’en souviendra pour les prochaines fois.

Vous n’avez plus besoin de répéter vos préférences. Par exemple, si vous lui dites être vegan après une suggestion de plat contenant de la viande, il s’en souviendra pour les prochaines fois. Localisation : L’IA utilise les données de votre profil (ville, région) pour proposer des activités ou des événements locaux adaptés à vos centres d’intérêt.

L’IA utilise les données de votre profil (ville, région) pour proposer des activités ou des événements locaux adaptés à vos centres d’intérêt. Multi-plateformes : La fonctionnalité est intégrée à WhatsApp, Messenger, Instagram et Facebook.

Ce niveau de personnalisation va plus loin que de simples suggestions générales. Meta AI combine votre historique de conversations, vos habitudes de navigation et votre localisation pour créer des réponses sur mesure. Toutefois, cette mémoire reste sous votre contrôle : vous pouvez à tout moment supprimer les données enregistrées. Actuellement, cette fonctionnalité est disponible uniquement aux États-Unis et au Canada. Aucune date n’a été annoncée pour un déploiement en France, mais au vu de l’ambition mondiale de l’entreprise, il est probable que la fonctionnalité arrive bientôt dans d’autres pays.