Bientôt une barre des tâches sur les smartphones Android 15 ? Cette fuite semble le confirmer

Android 15 pourrait introduire une nouveauté bien pratique sur tous les téléphones : la présence d’une barre des tâches flottante. Une fonctionnalité qui existe déjà sur les tablettes et les formats Fold et qui permet de jongler plus facilement entre deux tâches.

Sur les terminaux à grand écran comme les tablettes ou les téléphones Fold, Android affiche une barre des tâches permettant de passer d’une app à l’autre quasi-instantanément. Une alternative à ce que proposent les constructeurs avec leur surcouche, à l’image de Samsung.

Pour des questions d’espace, elle n’est pas présente sur les smartphones normaux… pour l’instant. Android 15 pourrait la démocratiser, comme l’indique le site Android Authority. Elle pourrait également bénéficier d’un lifting bienvenu.

Android 15 pourrait introduire la barre des tâches sur tous les smartphones

La version beta 4 d’Android 15 permet en effet d’afficher cette barre des tâches sur un petit écran. Il s’agit d’une barre rétractable, qui s’active en tirant l'onglet vers le haut. Si elle n’est pas utilisée pendant quelques secondes, elle disparaît. La mise à l’échelle est réglée automatiquement et permet ainsi de passer d’une app à l’autre sans souci. Pour en ouvrir une, il suffit simplement de saisir l'icône et de le transvaser sur l'affichage.

Il est vrai que le multitâches devient de plus en plus important pour les smartphones classiques. Prenons le Galaxy S24 Ultra qui, avec son stylet, incite à prendre des notes avec une autre appli ouverte. Même chose sur des modèles sans stylet : diviser son écran en deux est maintenant devenu la norme pour travailler. Comme le signale Android Authority, cette barre des tâches n’est pas encore terminée. De fait, elle pourrait manquer le lancement d’Android 15. Plus encore, Google veut proposer deux versions de cette barre des tâches sur les grands écrans. La version rétractable, comme sur les petites dalles, mais aussi la version statique, donc toujours affichée. Ce sera à l’utilisateur de choisir ce qui lui convient le plus. Une bonne chose.

Android 15 ne devrait pas arriver avec les Pixel 9 qui seront annoncés la semaine prochaine. Google pourrait choisir de garder cette nouvelle version plutôt vers la fin de l’année afin de peaufiner sa copie. En tout cas, ce cru ne devrait pas bousculer les codes, mais continuer d’ajuster ce qui fonctionne déjà.

Sourse : Android Authority