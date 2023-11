Avant-Premières Black Friday : découvrez l’iPhone 12 à un prix inédit chez la Fnac !

A quelques jours du début du Black Friday, la Fnac casse d'ores et déjà le prix de nombreux produits. Parmi eux, on a trouvé l'iPhone 12 à moins de 600€. On vous dit tout ci-dessous.

Le Black Friday, cette tradition commerciale importée des États-Unis, s'empare de la France avec une frénésie croissante chaque année. Mais pourquoi attendre ce fameux vendredi quand on peut anticiper les bonnes affaires? C'est dans cet esprit que la Fnac propose une opération avant-gardiste : les avant-premières Black Friday.

Ainsi, dès aujourd'hui, la Fnac ouvre le bal des réductions avec des promotions qui font déjà palpiter les cœurs des chasseurs de bonnes affaires. Parmi les bons plans à ne pas rater, on a trouvé l'iPhone 12 avec une réduction alléchante de -9%. Loin d'être anodine, cette remise place l'innovation technologique d'Apple à portée de bourse d'un plus grand nombre de consommateurs, sans pour autant sacrifier le prestige associé à la marque à la pomme.

L'iPhone 12 : un condensé de technologie à prix réduit

Quand il s'agit de parler de l'iPhone 12, ceux qui l'ont testé ne manquent pas d'éloges. Les experts soulignent souvent la puissance de son processeur A14 Bionic, qui se targue d'être le premier dans l'industrie à utiliser un processus de 5 nanomètres — une prouesse qui le place toujours dans la catégorie poids-lourd de la performance. Cette puce ne se contente pas d'améliorer la réactivité générale du téléphone, elle révolutionne également l'expérience utilisateur en termes de traitement de l'image et de réalité augmentée, ouvrant ainsi la voie à des applications plus exigeantes et à des jeux d'une fluidité étonnante.

La Fnac, avec cette offre pré-Black Friday, met aussi en lumière l'écran OLED de l'iPhone 12. Sans entrer dans une énumération exhaustive des caractéristiques techniques, il suffit de dire que la qualité de cet écran fait l'unanimité parmi les consommateurs. Avec des noirs plus profonds, des couleurs plus éclatantes et une définition qui ravit les yeux, même ceux habitués aux dernières innovations d'affichage, l'iPhone 12 offre une expérience visuelle sans compromis.

La caméra de l'iPhone 12 mérite également une mention. Sans se plonger dans un tableau de spécifications, notons simplement qu'elle capture avec une fidélité remarquable les nuances de la vie quotidienne. La fonction Night mode, par exemple, permet des prises de vue nocturnes étonnamment claires, et le mode Deep Fusion peaufine les détails dans les zones de faible éclairage, prouvant que l'iPhone 12 n'est pas seulement un outil de communication, mais aussi un compagnon artistique.

Pour les amateurs de durabilité, l'iPhone 12 n'est pas en reste. Son Ceramic Shield, développé en partenariat avec Corning, offre une résistance aux chutes quatre fois supérieure à celle des générations précédentes. Cela, associé à sa capacité à résister à l'eau et à la poussière certifiée par l'indice IP68, en fait un choix judicieux pour ceux qui cherchent un appareil robuste dans le temps.

