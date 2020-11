Mustang Mach-E RWD : une autonomie de seulement 482 km, bien loin derrière Tesla

L’EPA a annoncé une autonomie de 370 km pour la Mustang Mach-E RWD et de 339 km pour la Mustang Mach-E AWD en batterie standard. Avec les batteries longue distance, ces chiffres s’élèvent respectivement à 482 km et 270 km. Ford a donc bien tenu ses promesses, mais ne parvient pas à égaler Tesla qui règne en maître dans ce domaine.

Ford avait promis une autonomie de 300 miles (482 km) pour la Mustang Mach-E, en plus de la possibilité de rouler 119 km avec seulement 10 min de charge. L’EPA (Environmental Protection Agency), l’agence américaine pour la sauvegarde de l’environnement, a conduit des tests sur la future voiture électrique et confirme que l’objectif est atteint pour le modèle RWD avec la batterie 88 kWh. Rappelons que le véhicule sera disponible avec deux versions de batterie, 88 kWh donc pour les longues distances, et la version standard 68 kWh.

Équipé de la batterie standard, le modèle RWD promet une autonomie de 370 km. Quant à la version eAWD, elle pourra rouler 339 km avec une batterie 68 kWh, et 434 km avec une batterie 88 kWh. La California Route 1 n’a quant à elle pas encore été testée, mais l’EPA estime que son autonomie sera égale à la Mach-E RWD. La différence d’autonomie entre la RWD et la eAWD est notamment due au poids du deuxième moteur de cette dernière.

À lire également : Mustang Mach-E : Ford présente son SUV électrique, voici les caractéristiques et prix

Les Mustang Mach-E ne parviennent pas égaler les voitures Tesla

Ford peut donc se féliciter d’avoir tenu ses promesses. En revanche, difficile d’admettre que la Mustang Mach-E est la seule vraie concurrente de la Model Y comme l’affirme le constructeur, du moins en matière d’autonomie. La Model Y affiche en effet 487 km au compteur en une seule charge en batterie standard et 524 km en batterie longue distance. Quant à la Model S, elle atteint les 622 km et 646 km. Ford ne parvient donc pas à égaler avec l’avance de Tesla dans le domaine, gagnée grâce à son pari pour l’électrique en amont de ses concurrents.

Qu’importe pour Darren Palmer, directeur global de la section électrique de Ford, qui a déclaré : « cette validation de l’EPA arrive au parfait moment, tandis que nous nous préparons à déployer la Mustang Mach-E sur les routes. » Les livraisons de la première voiture électrique de la marque devraient débuter dans les prochaines semaines.

Mustang Mach-E eAWD Mustang Mach-E RWD Tesla Model Y AWD Tesla Model S AWD Batterie standard 339 km 370 km 487 km 622 km Batterie longue distance 434 km 482 km 524 km 646 km