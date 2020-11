La Mustang Mach-E est la seule vraie concurrente de la Tesla Model Y selon Ford

Dans une interview accordée à un quotidien américain, le patron de Ford présente la Mach-E comme la seule vraie concurrente de la Tesla Model Y. Son SUV totalement électrique, dont les premiers modèles seront livrés avant la fin de l’année, est vendu au même prix que celui d’Elon Musk. Mais grâce à une aide de financement fédérale, la Mach-E devient plus abordable. Ford aurait donc une carte à jouer.

Il y a presque un an, Ford a officialisé l’arrivée de la Mustang Mach-E. Il s’agit de la première voiture de la célèbre marque développée dès le départ pour être entièrement électrique. Les autres Ford électrique, comme la F-150 par exemple, sont des adaptations de véhicules thermiques. La Mach-E se veut donc plus optimisée et mieux pensée pour un usage électrique, à l’image des Tesla qui ont toutes été développées pour être des véhicules 100 % électriques.

Jusqu’à présent, Ford évitait de se comparer à Tesla, même pour la Mach-E. Mais son nouveau patron, Jim Farley, n’est pas aussi frileux. Dans une interview accordée au quotidien Detroit Free Press, il n’hésite pas à se positionner comme un concurrent crédible de Tesla. Il va même jusqu’à dire que la Mustang électrique est aujourd’hui la seule vraie concurrente de la Tesla Model Y, alors que d’autres firmes, même américaines (General Motors par exemple), proposent aussi des SUV électriques.

Une aide fédérale pour mieux concurrencer Tesla

Mais Ford semble avoir un coup à jouer. En effet, la Mustang Mach-E est actuellement vendue au même prix que la Tesla Model Y, avant les éventuelles aides au financement. Comptez environ 50 000 dollars pour vous payer l’une ou l’autre. Or, les aides, qui s’élèvent à 7500 dollars, sont limitées en nombre de bénéficiaires. Et Tesla a d’ores et déjà épuisé son quota, tandis que Ford ne l’a pas encore entamé. Cela veut dire que la Mustang est proposée moins de 43 000 dollars, avec l’aide fédérale. Et le patron de Ford ne cesse de le dire.

Techniquement, la Mustang Mach-E est très proche de la Model Y Long Range, mais jamais vraiment au-dessus. Son autonomie est de 270 miles (contre 316 pour Tesla), son accélération est très légèrement en dessous et son coffre est légèrement plus petit. Cependant, Ford affirme que la Mach-E est aussi moins complexe à prendre en main. Quand tous les équipements des Tesla sont pilotables à partir de l’écran principal, Ford choisit de conserver une prise en main « traditionnelle » où certains contrôles sont présents sur l’écran du conducteur et autour du volant.

La Mach-E est récemment entrée en production dans l’usine mexicaine de Ford. Tous les premiers modèles seront dédiés à assurer les précommandes (c’est la première fois que Ford vend un véhicule en précommande). Et celles-ci seront honorées avant la fin de l’année 2020, selon le patron du constructeur, quand tous les tests de sécurité auront été passés.

