Audi équipera ses véhicules de la connectivité 5G en 2024

Verizon a annoncé mardi qu'elle avait signé un accord avec Audi pour apporter la connectivité 5G aux voitures, marquant ainsi son premier accord avec un constructeur automobile pour permettre à des véhicules d’être compatibles avec les réseaux 5G.

Le constructeur allemand a annoncé que certains modèles de véhicules Audi pourront, à partir de 2024, se connecter au réseau 5G Ultra Wideband de Verizon. Audi of America et Verizon s'associent pour ajouter la connectivité 5G à la gamme du constructeur automobile. Ce n'est pas le premier accord 5G entre un constructeur automobile et un fournisseur d’accès à Internet. L'année dernière, General Motors et AT&T se sont associés pour équiper en 5G les voitures Chevrolet, Buick, Cadillac et GMC d'ici 2024.

Cela fait maintenant plusieurs années que nous pouvions voir sur le marché des véhicules compatibles avec les bandes 5G. En 2018, le Kia EV Concept est devenu le premier véhicule à proposer une connexion 5G embarquée. Depuis, des modèles haut de gamme tels que la BMW iX ont également fourni un support 5G.

À lire également : des milliers de Porsche, Audi et Lamborghini prennent feu, les batteries des voitures électriques mises en cause

La 5G dans les voitures Audi, pour quoi faire ?

D’après Audi, l'amélioration de la connectivité se traduira par de meilleures performances logicielles, une navigation améliorée et des capacités de streaming musical et vidéo plus rapides. Les conducteurs de la nouvelle gamme Audi 5G peuvent s'attendre à une foule de nouvelles fonctionnalités, notamment des débits plus élevés pour télécharger ou diffuser des divertissements, un système de navigation embarqué amélioré avec une cartographie en 3D, des profils d'utilisateurs basés sur le cloud et même la possibilité de faire du shopping depuis votre voiture.

Les véhicules d’Audi auront la particularité d’être à la fois compatible avec les ondes millimétriques (mmWave) et les bandes Sub 6 GHz. Verizon commercialise sa 5G mmWave sous le nom d'ultra wideband (UWB) et celle-ci offre des débits de données extrêmement élevés, souvent supérieurs à 1 Gbps. Cependant, les ondes millimétriques se propagent très mal et ne fonctionnent généralement que sur de courtes distances, et elles ne sont donc disponibles que dans les environnements urbains denses.

On imagine que les nouveaux véhicules 5G d’Audi seront en partie électriques, puisque le constructeur va progressivement abandonner les moteurs thermiques. La marque allemande a notamment annoncé vouloir devenir une marque 100 % électrique, à l’image de Tesla, à l’horizon 2033.