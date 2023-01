Attention, ce mauvais réglage expose une dangereuse faille de certaines cartes mères MSI

Un chercheur nommé Dawid Potocki a découvert une faille de sécurité touchant les cartes mères MSI. Après plusieurs tentatives infructueuses pour joindre la compagnie taïwanaise, il s’est donné pour mission d’informer le public de cet exploit affectant sans doute des milliers de PC dans le monde.

Me Potocki a mis au jour « un réglage par défaut du Secure Boot de l’UEFI qui permet à n’importe quelle image de système d’exploitation de s’exécuter », même si sa signature logicielle est erronée ou manquante.

Le Secure Boot (ou lancement sécurisé) est une fonctionnalité de l’UEFI qui n’autorise le démarrage de l’OS que si celui-ci est signé numériquement, et donc, reconnu. Selon Me Potocki, un mauvais réglage met actuellement en danger la sécurité de près de 300 cartes mères MSI. Fort heureusement, notre chercheur affirme que les PC portables, tels que le MSI Alpha 15 Advantage Edition, par exemple, ne sont pas concernés.

Certaines cartes mères MSI sont mal réglées, elles exposent une faille dangereuse

Cette faille touche sans discrimination les cartes mères pour AMD et Intel, que les processeurs soient récents ou anciens. Les paramètres de certains firmwares sont défectueux, et comme MSI semble ignorer les appels du chercheur en sécurité, c’est à vous, en tant qu’utilisateur, de changer le réglage de votre carte mère, si elle est concernée. Heureusement, Me Potocki nous donne la marche à suivre, et elle est plutôt simple. La liste des références affectées est disponible sur son Github.

Sur son blog, il précise : « les cartes mères MSI avec certaines versions de firmware permettent par défaut de démarrer des fichiers binaires même s’ils violent la politique de sécurité. Ils ne fournissent donc aucune sécurité supplémentaire ». Pour refuser le démarrage en cas de violation de la politique, accédez à l’endroit où sont situés les paramètres du Secure Boot dans votre UEFI. Changez « Secure Boot Mode » pour « Custom », puis ouvrez « Image Execution Policy ». Changez « Always Execute » en « Deny Execute » pour « Removable Media » et pour « Fixed Media ».

Source : Dawid Potocki