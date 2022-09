Ryzen 7000 : les premières cartes mères sous AM5 débarquent, et elles ne sont pas données

Pour utiliser les nouveaux processeurs Ryzen 7000 d'AMD, il faut s'équiper de nouvelles cartes mères sous socket AM5. Et comme on peut le constater chez les vendeurs en ligne, le prix d'entrée dans cette nouvelle technologie est plutôt élevé.

La nouvelle série de processeurs d' AMD, les Ryzen 7000, vient de sortir. Les prix vont de 369 € pour le plus abordable, le Ryzen 5 7600X, à 849 € pour le plus puissant de tous, le Ryzen 9 7950X. Qui dit nouveau processeur dit le plus souvent une nouvelle carte mère. En l’occurrence, AMD inaugure l’ère du socket AM5 avec ses quatre nouveaux CPU. Tout comme pour les processeurs, le prix des cartes mères varie grandement en fonction du nombre et de la variété de connecteurs.

On notera tout d’abord que le passage au socket AM5 ne se fera pas sans un budget conséquent. La Asus Prime X670 P est la carte mère en socket AM5 la plus abordable du moment. Si vous avez la chance de la dégoter (son prix relativement faible la rendant rare), il vous faudra tout de même débourser dans les 330 €. La majorité des cartes mère en X670 se place dans une gamme de prix située entre 380 et 500 €. Passé ce cap, on atteint les hautes sphères de la performance, et les prix s’en ressentent. Ces dernières peuvent facilement atteindre les 900 €, le prix d’entrée pour profiter de la variante extrême du chipset X670, le X670E.

Passer aux processeurs Ryzen 7000 est un gros investissement

Au-delà du prix des composants, se pose le problème de leur disponibilité. Il faudra, dans le meilleur des cas, patienter une semaine pour obtenir une carte mère compatible avec les Ryzen 7000. Les Ryzen 7000 viennent de sortir, il est donc normal que les stocks ne soient pas encore pleins… s’ils doivent l’être un jour. La combinaison entre rareté des composants et disparition progressive des cartes de milieu de gamme entraîne une hausse naturelle des prix.

Depuis quelques mois AMD comme Nvidia essaient plus ou moins habilement de préparer le public à cette réalité : les prix de leurs processeurs et de leurs cartes graphiques les plus récents ne feront qu’augmenter. AMD devrait augmenter les prix de ses puces Zen 4 tandis que le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a été très direct en disant que « l'idée que les puces vont baisser de prix est de l’histoire ancienne ».