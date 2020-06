Atari VCS : les 500 premières consoles seront enfin disponibles mi juin 2020

L’Atari VCS arrive enfin ! Deux ans après le lancement de la console sur Indiegogo, Atari assure que les 500 premières unités seront livrées d’ici quelques semaines. La firme s’attend maintenant à ce que la production s’accélère dans le courant de l’été.

Souvenez-vous : en juin 2018, Atari lançait l’Atari VCS, une console rétro inspirée de l’Atari 2600. Dans la foulée, l’entreprise américaine ouvrait les précommandes sur Indiegogo, la plateforme de financement participatif, à un prix de 199 dollars. Deux plus tard, les premiers acheteurs n’ont toujours pas reçu leur console. Le groupe accuse en effet plusieurs mois de retard sur son planning.

Fin 2019, le développement de l’Atari VCS a en effet essuyé plusieurs obstacles. Après plusieurs mois de salaire impayés, Rob Wyatt, l’architecte système, claquait finalement la porte du projet. Début 2020, Atari a ensuite rencontré des difficultés avec la production de plusieurs pièces en plastique indispensables au fonctionnement de la console. Sans surprise, le développement de la console a aussi été retardé par la pandémie de Covid-19. Depuis mars, les employés impliqués dans le projet travaillent en effet depuis leur domicile. Dans ce contexte, certains prototypes se sont retrouvés bloqués plusieurs semaines dans les locaux du groupe à New-York.

Mais l’attente des joueurs touche finalement à sa fin. « Les 500 premières unités de production d’Atari VCS quitteront désormais l’usine à la mi-juin » annonce Atari dans un billet de blog visant à rassurer les acheteurs. « Les équipes d’approvisionnement ont fait des progrès significatifs dans leurs efforts pour combler les lacunes sur les pièces et les matériaux en suspens » assure la firme américaine.

Dans ces conditions, Atari affirme que « la production complète des 11 597 unités d’Atari VCS commandées sur Indiegogo » aura lieu dans le courant de l’été. La marque ne précise pas quand les consoles restantes seront livrées aux premiers acheteurs. Dans la foulée, Atari a publié plusieurs vidéos montrant la console en fonctionnement. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations sur la console rétro, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.