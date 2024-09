Asus Vivobook 16 : l’excellent pc portable est à moins de 500 €

Si vous disposez d'un budget de moins de 500 € pour un ordinateur portable, l'Asus Vivobook 16 est une très bonne affaire. Équipé d'un processeur Core i5, il s'affiche en ce moment à 479,99 € avec son sac de transport et une souris offerte.

L'Asus Vivobook 16 est quasiment à moitié prix. Au lieu de 791 €, ce pc portable est à 479,99 € sur Cdiscount. Si vous recherchez un ordinateur portable à moins de 500 €, c'est l'une des meilleures configurations que vous trouverez en ce moment.

Le modèle dispose en effet d'un processeur Intel Core i5 de 11e génération. Il n'est certes pas tout jeune, mais c'est un CPU performant qui suffit largement pour couvrir vos besoins en matière de bureautique et de divertissement. La puce est ici épaulée par 8 Go de mémoire vive et par 512 Go de stockage SSD NVMe. De quoi profiter d'une expérience fluide.

Une souris et un sac de transport offerts

Malgré son prix abordable, l'Asus Vivobook 16 S1605 est livré avec une souris filaire ainsi qu'un sac de rangement. Le système d'exploitation Windows 11 est également installé par défaut sur la machine pour une mise en route instantanée.

L'Asus Vivobook 16 est un PC portable fin et léger malgré son écran de 16 pouces. Il ne pèse que 1,88 kg pour une épaisseur de 2 cm fermé. L'écran de type IPS affiche une définition de 1920 x 1200 px (WUXGA) pour une luminosité très correcte de 300 nits. La dalle occupe 86% de la face avant, ce qui lui confère une apparence plutôt fine.

Pour ce qui est de la connectique, l'appareil dispose d'un port HDMI 1.4, de deux ports USB Type-A classiques, d'un port USB Type-C 3.2 ainsi que d'une prise casque.

Pour un ordinateur portable disposant d'un processeur Core i5, l'Asus Vivobook 16 représente une belle opportunité à moins de 500 €. Dans cette tranche de prix, on tombe le plus souvent sur un Intel Celeron d'entrée de gamme.

Notez pour finir que Cdiscount offre également une licence de l'antivirus McAfee Total Protection pendant un an pour une couverture de 3 appareils.